Cian Uijtdebroeks (31e) ziet groot werkpunt na lastige Waalse Pijl

Cian Uijtdebroeks werd vandaag 31e in de Waalse Pijl. Onze landgenoot kwam binnen op 37 seconden van winnaar Paul Seixas. Hij zag achteraf nog veel ruimte voor verbetering.

De beslissing viel zoals bijna altijd op de lastige Muur van Hoei. Het was daar dat Paul Seixas zijn beslissende versnelling inzette en afrekende met de concurrentie. Cian Uijtdebroeks zag het vanop afstand gebeuren in zijn debuut in de Waalse Pijl.

Iets te punchy voor Uijtdebroeks

"Ik zat gewoon te ver", was onze landgenoot eerlijk. "Het is op dit terrein onmogelijk om dan posities goed te maken." Het unieke profiel van de Waalse Pijl maakte het er zeker niet gemakkelijker op.

"Dit is een Vlaamse klassieker met een lange sprint op het einde", aldus Uijtdebroeks. "Het was de moeite om die gevechten eens mee te maken, maar het is niet mijn sterkste punt."

"De koers wordt eigenlijk al voor de Muur gereden", weet hij. "Zit je daar te ver, dan is het om zeep. Ik kon nog opbouwen, maar dan komt het lactaat en val je stil. Ik denk dat dit iets te punchy is voor mij, maar ik kan erin verbeteren."



Uijtdebroeks blijft zo azen op een eerste overwinning dit seizoen. Zijn beste resultaat dit seizoen was een vierde plek in de tweede rit van de Ronde van het Baskenland. Hij werd ook vijfde in Milaan-Torino. Zondag staat hij aan de start van Luik-Bastenaken-Luik.