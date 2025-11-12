Veldrijden op de Winterspelen in 2030? Wintersportfederaties willen er niet van weten en uiten kritiek

Veldrijden en ook veldlopen maken een grote kans om in 2030 op het programma te staan van de Olympische Winterspelen. Dat zien andere wintersportfederaties echter niet zitten.

In de veldritwereld is bijna iedereen vragende partij om het veldrijden toe te voegen aan het programma van de Olympische Winterspelen. Onder meer Sven Nys ziet er veel voordelen van in.

Zo zouden wielerfederaties opnieuw investeren in het veld, want olympische sporten krijgen nu eenmaal meer aandacht. Er wordt onder meer verwacht dat traditionele landen zoals Zwitserland en Tsjechië meer talent kunnen ontwikkelen.

Om het veldrijden te kunnen toevoegen aan de Olympische Winterspelen, moet het charter wel gewijzigd worden. Want net als het veldlopen kan de voorwaarde van competitie op sneeuw of ijs niet gegarandeerd worden.

Wintersportfederaties willen veldrijden niet op de Olympische Winterspelen

Enkele internationale wintersportfederaties, onder meer het skiën, schaatsen, skeleton, curling en biatlon, staan kritisch tegenover de toevoeging van het veldrijden en het veldlopen aan de Winterspelen.

"Wij geloven ten stelligste dat deze toevoegingen onze identiteit, ons merk en onze erfenis zouden verzwakken. Vernieuwing zou moeten focussen op bestaande wintersporten doen ontwikkelen, waardoor er meer publiek en deelnemers bereikt kunnen worden."

Ten laatste tijdens het WK veldrijden op 31 januari en 1 februari in het Nederlandse Hulst zou de knoop over het olympische statuut van het veldrijden en veldlopen worden doorgehakt.