Dubbele verrassing in de Vuelta: eindwinnares Blasi en ritwinnares Stiasny laten van zich horen

De Vuelta Femenina is op de laatste dag nog op zijn kop gezet. De Zwitserse Petra Stiasny won verrassend op de Angliru, Paula Blasi snoepte in eigen land nog de eindzege af van Anna van der Breggen.

In de slotrit van de Vuelta Femenina moest Anna van der Breggen een kleine voorsprong van 18 seconden verdedigen op Paul Blasi, de verrassende winnares van de Amstel Gold Race enkele weken geleden.

Van der Breggen moest op zo'n vijf kilometer van de top passen op de Angliru, Blasi ging naar de kop van de koers en pakte nog de eindwinst. Ze is ook de eerste Spaanse eindwinnares van de Vuelta Femenina.

"Het was echt een gekke koers met veel aanvallen. Ik voelde me niet top, want dit was al de zevende koersdag op een rij. De ploeg deed het ongelooflijk", begon Blasi achteraf haar flashinterview.

Blasi snoept eindzege in Vuelta af van Van der Breggen

"De Angliru was een gekke beklimming want na vijf minuten was al ik kapot en dan was het nog 45 minuten klimmen. Maar ik probeerde daar niet aan te denken. Ik bleef mijn tempo vasthouden. Toen ik zag dat Van der Breggen het moeilijk kreeg, ben ik er volledig voor gegaan."

"Als je me drie weken geleden had gezegd dat ik de Amstel Gold Race en de Vuelta Femenina zou winnen, dan had ik je gek verklaard", besloot de 23-jarige renster van UAE Team ADQ.





Stiasny wint verrassend op de Angliru

De ritzege op de Angliru pakte Blasi niet, die was voor de verrassende Petra Stiasny (24, Human Powered Health). "Ik kan het niet geloven, ik sta met mijn mond vol tanden. Ik keek al zo lang uit naar deze etappe en droomde van een ritzege op de Angliru."

"Ik zei tegen mijn ploegleiders in het begin van de week dat ik me bevrijd zou voelen op de Angliru, want dat is echt klim die me heel goed ligt door de hoge stijgingspercentages. Op de klim zelf voelde ik me zo gelukkig, ik heb er echt van genoten."