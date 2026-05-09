Wie zorgt voor Belgisch succes in de Giro? De Cauwer noemt verrassende naam

Met zestien Belgen aan de start van de Giro zijn er heel wat Belgen aanwezig in de eerste grote ronde van jaar. José De Cauwer denkt aan één Belg in het bijzonder om voor succes te zorgen.

Met zestien Belgen stonden er sinds 1983 enkel maar in 2021 meer Belgen aan de start van de Ronde van Italië. Toen waren er dat zeventien, dat had dit jaar ook het geval kunnen zijn als Liam Slock niet ziek forfait had moeten geven.

Veel Belgen rijden in dienst in de Giro

Al countert José De Cauwer ook meteen die grote Belgische aanwezigheid in de Giro. "Maar veel Belgen moeten in dienst rijden", zegt hij bij Sporza. Dat is onder meer het geval bij Visma-Lease a Bike, Alpecin-Premier Tech en Soudal Quick-Step.

Heel weinig Belgen zullen ruimte krijgen om hun eigen kans te kunnen gaan. Bij Lotto-Intermarché is dat wel het geval met onder meer Arnaud De Lie en Lennert Van Eetvelt, vooral in de overgangsetappes.

Kan Segaert voor Belgisch succes zorgen in de Giro?

De Cauwer ziet één Belg wel kans maken om te scoren in de Giro, namelijk Alec Segaert. Als vrijbuiter sloeg hij dit voorjaar al toe in de GP de Denain, in de Giro zal hij ook enkele kansen krijgen bij Bahrain Victorious.

"Hij krijgt een heel mooie tijdrit voorgeschoteld van 40 kilometer, waarin hij het moet opnemen tegen Filippo Ganna. Dat wordt een soort examen in een grote ronde", verwijst De Cauwer naar de tiende etappe van de Giro.





Segaert pakte bij de beloften drie keer de Europese titel in het tijdrijden en twee keer zilver op het WK. Vorig jaar werd hij op het EK tijdrijden tiende, in de Renewi Tour won Segaert in 2024 ook al eens een tijdrit in de WorldTour.

Vorig jaar debuteerde Segaert al in de Vuelta in een grote ronde. Toen werd hij achtste in een vlakke tijdrit van 12 kilometer, op zo'n 16 seconden van Filippo Ganna.