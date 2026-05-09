"Verschrikkelijk, nog nooit meegemaakt": Lotte Kopecky windt er geen doekjes om

Lotte Kopecky stelde haar groene trui in de Vuelta Femenina veilig, maar moest daarna wel nog de beestachtige Angliru omhoog rijden. Voor Kopecky was het een verschrikking om de slotbeklimming omhoog te rijden.

In de slotrit van de Vuelta Femenina wilde Lotte Kopecky haar groene trui veilig stellen. Ze had een bonus van elf punten op Franziska Koch, maar moest wel een pittige beklimming overleven voor een tussensprint.

Koch pakte nog twaalf punten bij die tussensprint, maar Kopecky loste haar achterwiel niet en pakte tien punten. Zonder problemen verzekerde Kopecky zich zo van de groene trui in de Vuelta Femenina, maar daarna moest ze wel nog de Angliru (12,1 km aan 10,3%) omhoog.

Kopecky zag hard af op de Angliru

Kopecky had geen klassement meer te verdedigen in de slotrit en kwam als 54ste over de streep, op twintig minuten van winnares Stiasny. Voor de tweevoudige wereldkampioen was de Angliru echter zwaar afzien.

"Het was gewoon verschrikkelijk", zei Kopecky zonder aarzelen bij Sporza. "Zoiets had ik nog nooit meegemaakt." Ze had dan ook veel respect voor de rensters die wel voluit moesten gaan en die streden voor het eindklassement.

Dat was onder meer het geval voor haar ploeggenote Anna van der Breggen. Zij kon haar rode leiderstrui niet met succes verdedigen op de Angliru en moest de eindzege nog laten aan de Spaanse Paula Blasi (Team UAE ADQ).



Geen eindzege voor Van der Breggen, Kopecky wel trots op SD Worx-Protime

Een teleurstelling voor de Nederlandse, die wel nog tweede werd in het eindklassement. Daar mag Van der Breggen dan ook trots op zijn volgens Kopecky. En dat geldt voor de hele week voor haar ploeg SD Worx-Protime.

"Met drie ritzeges, drie dagen in de rode leiderstrui, de groene trui en de tweede plaats in het algemeen klassement kunnen we niet anders dan tevreden zijn", stelde Kopecky nog. Ze zal zich nu klaarstomen voor de zomer, over haar programma moet nog duidelijkheid komen.