'Italiaan die Tom Pidcock klopte gewild door vier ploegen'
Tommaso Dati (Team UKYO) is aan een uitstekend seizoen bezig. Dat gaat niet onopgemerkt voorbij. De 23-jarige Italiaan kan naar verluidt op de interesse van vier ploegen rekenen.
Datti won een rit in de Tour of the Alps en de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Ook in de Ronde van Japan schoot hij al twee keer raak. Hij is zo aan zijn doorbraak bezig.
Volgens Tuttobiciweb levert hem dat belangstelling op uit de WorldTour. Met XDS Astana, Movistar, Jayco AlUla en Pinarello-Q36.5 zouden vier teams geïnteresseerd zijn om Datti binnen te halen.
Bij die laatste ploeg zou hij een ploegmaat van Tom Pidcock kunnen worden. Datti versloeg uitgerekend de Brit in de sprint in de Tour of the Alps. Het contract van de puncheur bij Team UKYO loopt tot eind dit jaar. Daardoor is hij grof wild.
De eerste etappe (144,3 km) startte in de Oostenrijkse stad Innsbruck en kwam er ook aan. Onderweg kwam de klim naar Götzens (4 km / 6,9%) twee keer aan bod. De aanloop naar de aankomst was echter vlak, waardoor de favorieten zich koest hielden.
Thymen Arensman met de late uitval
Iedereen leek zich klaar te maken voor de sprint. Behalve Thymen Arensman. De Nederlander van INEOS Grenadiers probeerde het met een late uitval die ei zo na succesvol was.
Arensman begon helemaal alleen aan de laatste kilometer, maar zou het niet halen. Hij werd 500 meter voor de finish overruled door het peloton. Alles zou beslist worden in de sprint.
Tommaso Dati, een Italiaan van 23, was daarin verrassend de sterkste. De renner van Team UKYO klopte Tom Pidcock, die terugkeerde in competitie na zijn zware val in de Ronde van Catalonië.
De Duitser Florian Stork (Tudor Pro Cycling) werd derde. Morgen staat er een rit van Telfs naar Martell op het programma (147,5 km). Daarin zal stevig moeten worden geklommen.
