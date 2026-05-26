Pechvogel van UAE Team Emirates in Giro geeft hoopvolle update na valpartij

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Pechvogel van UAE Team Emirates in Giro geeft hoopvolle update na valpartij
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Jay Vine (30) viel deze Giro uit na de zware valpartij in de tweede etappe. De Australiër komt nu met een update op Instagram.

Vine ging net als Marc Soler en kopman Adam Yates tegen de grond. De Australiër en de Spanjaard werden meteen overgebracht naar het ziekenhuis. Bij Vine werd een elleboogbreuk en een hersenschudding vastgesteld. Hij moest samen met Soler opgeven, terwijl Yates een dag later uit koers stapte.

Vine geeft update op Instagram

Opnieuw miserie dus voor UAE en Vine. De klimmer liep eerder dit seizoen al een breuk aan het scaphoid op na een botsing met een kangoeroe in de Tour Down Under. Vine geeft nu een hoopgevende update op Instagram. 

"We zijn nu twee weken na de Giro en het begint eindelijk de goede kant op te gaan", schrijft de Australiër. "De symptomen van de hersenschudding zijn achter de rug, de SCAT-tetsen laten goede vooruitgang zien, en het belangrijkste is dat ik me weer goed voel. Ik ben echt blij met hoe het nu gaat."

Vine zit al terug op de fiets

"Mijn elleboog is ook veel sneller genezen dan mijn eerdere scaphoid-breuk, waardoor ik alweer een paar rustige ritjes buiten heb kunnen doen", gaat hij verder.

"Dit is eerlijk gezegd een zwaar jaar geweest op mentaal vlak", bekent hij. "Elke keer als het de goede kant op gaat, duikt er weer een tegenslag op. Als veel daarvan volledig buiten je controle ligt, begint dat zeker aan je te knagen."

Team Vine

"Maar Team Vine staat volledig achter me en helpt me om alles te verwerken en de volgende stappen  te plannen. Voorlopig ligt de focus echter op het thuisfront, nu Bre bijna uitgerekend is. Baby nummer twee krijgt de komende tijd absolute prioriteit."

"Ik waardeer ook alle berichten en goede wensen van de afgelopen weken. Dat is niet onopgemerkt gebleven", sluit Vine af. Het is momenteel niet duidelijk wanneer Vine precies zal terugkeren in het peloton.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jay Vine

Meer nieuws

Visma-Lease a Bike ziet topper opstaan: "We weten allemaal hoe sterk hij is"

Visma-Lease a Bike ziet topper opstaan: "We weten allemaal hoe sterk hij is"

09:19
Giro-organisatie trekt stevig van leer tegen Vingegaard en co: "De renners zijn te ver gegaan"

Giro-organisatie trekt stevig van leer tegen Vingegaard en co: "De renners zijn te ver gegaan"

08:57
Carrièremove in de maak in peloton? "Misschien moet ik me eens een gravelbike aanschaffen"

Carrièremove in de maak in peloton? "Misschien moet ik me eens een gravelbike aanschaffen"

08:27
Jonas Vingegaard praat over einde carrière: "Tot dan zie ik mezelf niet koersen"

Jonas Vingegaard praat over einde carrière: "Tot dan zie ik mezelf niet koersen"

07:31
Oliver Naesen spuwt stevig zijn gal in deze Giro: "Nee, nee, nee!"

Oliver Naesen spuwt stevig zijn gal in deze Giro: "Nee, nee, nee!"

07:01
INEOS grijpt jarenlang naast Remco ... en neemt u nu met nieuw wonderkind mee naar vorig tijdperk Analyse

INEOS grijpt jarenlang naast Remco ... en neemt u nu met nieuw wonderkind mee naar vorig tijdperk

07:00
🎥 Giro-renner voor kopstoot uit koers genomen, maar hij bijt fel van zich af: "Onrechtvaardig"

🎥 Giro-renner voor kopstoot uit koers genomen, maar hij bijt fel van zich af: "Onrechtvaardig"

21:00
José De Cauwer vergelijkt Dries De Bondt ... met voormalig Tourwinnaar

José De Cauwer vergelijkt Dries De Bondt ... met voormalig Tourwinnaar

19:00
Koers LIVE: Visma-Lease a Bike en Fenix-Premier Tech schieten raak in België, De Bondt rijdt podium

Koers LIVE: Visma-Lease a Bike en Fenix-Premier Tech schieten raak in België, De Bondt rijdt podium

18:04
Veerkracht van Van Aert doet Plugge alweer dromen van iets groots met Visma-Lease a Bike

Veerkracht van Van Aert doet Plugge alweer dromen van iets groots met Visma-Lease a Bike

16:50
Tourbaas Prudhomme kiest zijn meest indrukwekkende Van der Poel-moment

Tourbaas Prudhomme kiest zijn meest indrukwekkende Van der Poel-moment

15:50
Van Aert heeft de smaak nu helemaal te pakken en klopt zichzelf op de borst

Van Aert heeft de smaak nu helemaal te pakken en klopt zichzelf op de borst

14:50
Zware slotweek en opvallend verleden: Vingegaard moet nog veel overwinnen om de Giro te winnen

Zware slotweek en opvallend verleden: Vingegaard moet nog veel overwinnen om de Giro te winnen

12:35
Uitspraak van Tom Pidcock moet Mathieu van der Poel veel zorgen baren

Uitspraak van Tom Pidcock moet Mathieu van der Poel veel zorgen baren

11:45
Vingegaard krijgt stevig advies voor slotweek: "Als hij in topvorm naar de Tour wil..."

Vingegaard krijgt stevig advies voor slotweek: "Als hij in topvorm naar de Tour wil..."

10:50
Tim Merlier spreekt ex-baas Lefevere tegen: "Patrick weet dat ook wel"

Tim Merlier spreekt ex-baas Lefevere tegen: "Patrick weet dat ook wel"

10:00
Eerste dag in de roze trui: Jonas Vingegaard klaagde stevig bij de jury

Eerste dag in de roze trui: Jonas Vingegaard klaagde stevig bij de jury

25/05
"Echt bullshit" & "Geen woorden voor": peloton misnoegd over invloed van motoren in de Giro

"Echt bullshit" & "Geen woorden voor": peloton misnoegd over invloed van motoren in de Giro

25/05
🎥 Jury van de Giro is onverbiddelijk en zet Italiaan uit de Giro na kopstoot

🎥 Jury van de Giro is onverbiddelijk en zet Italiaan uit de Giro na kopstoot

25/05
Alexander Kristoff gaat mooie nieuwe uitdaging aan in het wielrennen

Alexander Kristoff gaat mooie nieuwe uitdaging aan in het wielrennen

25/05
Tour-deelname of niet? Jordi Meeus heeft belangrijk nieuws

Tour-deelname of niet? Jordi Meeus heeft belangrijk nieuws

24/05
Tom Pidcock pakt uit op de mountainbike, Belgisch succes in Duinkerke

Tom Pidcock pakt uit op de mountainbike, Belgisch succes in Duinkerke

24/05
Koers LIVE: de sprintersploegen laten zich verrassen! Fredrik Dversnes profiteert

Koers LIVE: de sprintersploegen laten zich verrassen! Fredrik Dversnes profiteert

24/05
Giulio Pellizzari waarschuwt Jonas Vingegaard: "Iedereen lacht als ik dat zeg ..."

Giulio Pellizzari waarschuwt Jonas Vingegaard: "Iedereen lacht als ik dat zeg ..."

24/05
"Ik zou het verschrikkelijk vinden": opvallend zegeritueel van Vingegaard zorgt voor verdeeldheid

"Ik zou het verschrikkelijk vinden": opvallend zegeritueel van Vingegaard zorgt voor verdeeldheid

24/05
Enric Mas zorgt voor verwarring bij ploegbaas Movistar: "Ik begreep het ook niet"

Enric Mas zorgt voor verwarring bij ploegbaas Movistar: "Ik begreep het ook niet"

24/05
Vingegaard in het roze, máár ploegleider Marc Reef waarschuwt

Vingegaard in het roze, máár ploegleider Marc Reef waarschuwt

24/05
Thijs Zonneveld begraaft de podiumkansen van deze kopman in de Giro

Thijs Zonneveld begraaft de podiumkansen van deze kopman in de Giro

24/05
Concurrent van Jonas Vingegaard erkent meesterschap van de Deen: "Ik kom niet bij hem in de buurt"

Concurrent van Jonas Vingegaard erkent meesterschap van de Deen: "Ik kom niet bij hem in de buurt"

24/05
38 jaar, maar dat zie je er niet aan: plannetje klaar voor aankomst van vandaag in Milaan

38 jaar, maar dat zie je er niet aan: plannetje klaar voor aankomst van vandaag in Milaan

24/05
Opvallende details lekken uit: "Hij was toen samen met Phaedra Hoste"

Opvallende details lekken uit: "Hij was toen samen met Phaedra Hoste"

24/05
"Ik zat er en... ik keek ernaar": Wout van Aert laat grote indruk na

"Ik zat er en... ik keek ernaar": Wout van Aert laat grote indruk na

24/05
Nadat beelden wereld rond gaan: Rex schoot eerder nog een kemel in Giro d’Italia

Nadat beelden wereld rond gaan: Rex schoot eerder nog een kemel in Giro d’Italia

24/05
🎥 Liefdevol of irritant? Zegeritueel van Jonas Vingegaard roept reacties op

🎥 Liefdevol of irritant? Zegeritueel van Jonas Vingegaard roept reacties op

24/05
Tim Merlier heeft opvallend nieuws over knieblessure en gevolgen voor Tour de France

Tim Merlier heeft opvallend nieuws over knieblessure en gevolgen voor Tour de France

24/05
Nederlander Arensman mag dromen van podium in de Giro, Belgen spelen geen enkele rol van betekenis

Nederlander Arensman mag dromen van podium in de Giro, Belgen spelen geen enkele rol van betekenis

24/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Thymen Arensman Jordi Meeus Patrick Lefevere Enrico Zanoncello Dries De Bondt Tim Merlier Dylan Groenewegen Jarno Widar Jonathan Milan Sepp Kuss Felix Gall Marc Reef Thijs Zonneveld Enric Mas Nicolau Johan Bruyneel Annemiek Van Vleuten Gianni Vermeersch

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved