Pechvogel van UAE Team Emirates in Giro geeft hoopvolle update na valpartij

Jay Vine (30) viel deze Giro uit na de zware valpartij in de tweede etappe. De Australiër komt nu met een update op Instagram.

Vine ging net als Marc Soler en kopman Adam Yates tegen de grond. De Australiër en de Spanjaard werden meteen overgebracht naar het ziekenhuis. Bij Vine werd een elleboogbreuk en een hersenschudding vastgesteld. Hij moest samen met Soler opgeven, terwijl Yates een dag later uit koers stapte.

Vine geeft update op Instagram

Opnieuw miserie dus voor UAE en Vine. De klimmer liep eerder dit seizoen al een breuk aan het scaphoid op na een botsing met een kangoeroe in de Tour Down Under. Vine geeft nu een hoopgevende update op Instagram.

"We zijn nu twee weken na de Giro en het begint eindelijk de goede kant op te gaan", schrijft de Australiër. "De symptomen van de hersenschudding zijn achter de rug, de SCAT-tetsen laten goede vooruitgang zien, en het belangrijkste is dat ik me weer goed voel. Ik ben echt blij met hoe het nu gaat."

Vine zit al terug op de fiets

"Mijn elleboog is ook veel sneller genezen dan mijn eerdere scaphoid-breuk, waardoor ik alweer een paar rustige ritjes buiten heb kunnen doen", gaat hij verder.

"Dit is eerlijk gezegd een zwaar jaar geweest op mentaal vlak", bekent hij. "Elke keer als het de goede kant op gaat, duikt er weer een tegenslag op. Als veel daarvan volledig buiten je controle ligt, begint dat zeker aan je te knagen."





Team Vine

"Maar Team Vine staat volledig achter me en helpt me om alles te verwerken en de volgende stappen te plannen. Voorlopig ligt de focus echter op het thuisfront, nu Bre bijna uitgerekend is. Baby nummer twee krijgt de komende tijd absolute prioriteit."

"Ik waardeer ook alle berichten en goede wensen van de afgelopen weken. Dat is niet onopgemerkt gebleven", sluit Vine af. Het is momenteel niet duidelijk wanneer Vine precies zal terugkeren in het peloton.