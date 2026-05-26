Tim Merlier boezemt angst in: "Je moet gewoon weg geraken als je kans wil maken"

Geen zege voor Tim Merlier in de Antwerp Port Epic. Onze landgenoot won de pelotonsprint, maar kwam samen met de rest van het pak te laat om de kopgroep in te rekenen. Daarin zat ook Dries De Bondt.

De Bondt (Team Jayco AlUla) reed een sterke koers en was een van de smaakmakers. Onze landgenoot probeerde weg te springen uit de kopgroep, maar raakte niet weg. De zege moest hij als derde uiteindelijk aan Per Strand Hagenes laten.

De Bondt had last van de warmte

De Bondt zag af. "Het was heel lastig. Warm is een understatement", vertelde hij achteraf aan Sporza. "Het was proberen behouden koersen, omdat je weet dat je sneller krampen krijgt. Dat kon je wel zien aan het gedrag in de kopgroep. Iedereen zat op zijn tandvlees."

Hij was ook bezig met Tim Merlier (Soudal Quick-Step). "Actief? Je moet gewoon weg geraken van Merlier als je kans wil maken", weet De Bondt. "Pech loert ook altijd achter een hoekje. ik hoorde dat Merlier enkele keren was lek gereden. Als je dan vooraan, zit speelt dat in je voordeel."

De winst zat erin voor De Bondt

"Ik voelde mezelf echt heel sterk vandaag, maar Hagenes was zeker niet slechter. De sterkste heeft wel gewonnen, denk ik. De winst zat erin, maar ik voelde dat ik er niet meer over ging komen, dus uiteindelijk tevreden met een derde plek."

De Bondt was in 2023 al eens de beste in de Antwerp Port Epic. Daarnaast won hij onder meer een rit in de Giro van 2022 en de Memorial Rik van Steenbergen in 2019. In 2020 werd hij ook heel knap Belgisch kampioen.





Beste resultaat van 2026

Dit seizoen kon De Bondt nog niet raak schieten. Zijn derde plaats in de Antwerp Port Epic is ook veruit zijn beste resultaat van het seizoen. Onze 34-jarige landgenoot trekt nu normaal gezien naar de Brussels Cycling Classic (7 juni).

De Bondt rijdt sinds dit jaar voor Team Jayco AlUla. Daarvoor kwam hij uit voor onder meer Decathlon AG2R La Mondiale Team en Alpecin-Deceuninck.