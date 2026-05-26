Visma-Lease a Bike ziet topper opstaan: "We weten allemaal hoe sterk hij is"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
Feest bij Visma-Lease a Bike op maandag. De Nederlandse formatie zag Per Strand Hagenes de Antwerp Port Epic winnen. Ploegleider Maarten Wynants was in zijn nopjes met de jonge Noor.

Strand Hagenes raakte op 42 kilometer van de streep voorop in een kopgroep van acht en even later negen man. Daarin zaten onder meer Brent Van Moer (Lotto–Intermarché), Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) en Dries De Bondt (Team Jayco AlUla).

Het peloton versnelde, maar zou te laat komen. Voorin werd er slag om slinger aangevallen, maar het was Strand Hagenes die de beslissende versnelling plaatste. De Noor knalde in het slot weg van zijn medevluchters en gaf de zege niet meer uit handen. Hij haalde het voor Miquel en De Bondt.

Ploegleider Maarten Wynants zag dat het goed was. "Per heeft het heel volwassen uitgespeeld", klinkt het op de website van Visma-Lease a Bike. "De laatste acht kilometer waren op brede wegen, waardoor het toch een beetje gokken werd. Vanaf het moment dat hij een gat had, wist ik dat niemand in staat zou zijn het gat te dichten. Hij heeft het heel goed gedaan."

"Dit is de bevestiging van wat hij in het voorjaar heeft laten zien", vervolgt Wynants. "We weten allemaal hoe sterk hij is, maar nu is het er ook echt allemaal aan het uitkomen op het hoogste niveau."

Wynants was ook tevreden over het werk van de hele ploeg. "Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. We hebben gezamenlijk een plan gemaakt en die hebben de mannen uitstekend uitgevoerd. Dat vind ik het mooie aan deze overwinning."

Voor Strand Hagenes is het de eerste zege van het seizoen. In de E3 Saxo Classic was hij er dichtbij, maar botste hij in een zinderend slot op Mathieu van der Poel. Hij eindigde uiteindelijk als tweede. Strand Hagenes won in zijn carrière ook al onder meer de Ronde van Drenthe (2023), de Sparkassen Münsterland Giro (2023) en een rit in de Vierdaagse van Duinkerke (2023).

