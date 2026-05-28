Visma bouwt in schaduw Van Aert aan nieuwe generatie winnaars: grote naam gestrikt toen niemand hem wilde

Bij Visma-Lease a Bike weten ze dat niets voor eeuwig is. Sinds 2019 wordt het tijdperk van Wout van Aert beleefd, maar er moet ook aan opvolging worden gedacht. Dat doet men bij Visma-Lease a Bike: de nieuwe generatie wordt klaargestoomd in de schaduw van Van Aert & co.

Ploegleider Maarten Wynants (foto) houdt zich daar onder meer mee bezig. Hij is vertrouwd met de White Jersey Group, de naam die het jongerenproject van Visma-Lease a Bike een paar jaar geleden kreeg. De bedoeling is om met een pak jonge talenten naar bepaalde wedstrijden te trekken. Wynants geeft hierover uitleg aan WielerFlits.

"Wanneer we met de White Jersey Group op pad trekken, stellen we telkens samen wie van de jongens de wedstrijd potentieel kan winnen en wie in de toekomst wellicht ook finales kan rijden." De tijden zijn sterk veranderd: vroeger had Visma-Lease a Bike als enige een opleidingsploeg, nu jaagt iedereen al vroeg op jong talent.

Visma wil dat jonge talenten doorontwikkelen

Elk wielertalent heeft een eigen pad naar doorbraak. "Het moet voor ons niet altijd direct snel gaan, daarom hebben we ook onze opleidingsploeg en White Jersey Group. Maar het is wel belangrijk dat iedereen zich blijft doorontwikkelen." Ze hebben genoeg voorbeelden van talenten die zo’n progressie maken dat ze aangenaam verrassen.

"We zijn destijds Jonas Vingegaard gaan halen toen bij wijze van spreken niemand hem wilde. Daarna is hij bij ons uitgegroeid tot Tourwinnaar. Het is mooi hoe dat af en toe gebeurt", aldus Wynants. "Recent is Matthew Brennan uit de opleidingsploeg gegroeid tot winnaar van een klassieker en Per (Hagenes, red.) doorliep het hele traject."

Van Aert en Vingegaard rolmodellen

Bij Visma-Lease a Bike hebben ze de reputatie om jongeren kansen te geven, waardoor het werk van scouts wordt beloond en renners overtuigd kunnen worden. Het samenwerken met rolmodellen als Van Aert en Vingegaard spreekt ook tot de verbeelding. Jongeren kunnen in de luwte groeien naar een hoger niveau.