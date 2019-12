Sloveens talent doet plannen uit de doeken voor nieuw wielerseizoen en zet vol in op Tour en olympische wegrit

Tadej Pogacar heeft zijn plannen uit de doeken gedaan voor het komende wielerseizoen. De Sloveen wil meteen groots uitpakken in het beginjaar van het nieuwe decennium.

Op de mediadag van UAE Team Emirates deed het Sloveense wielertalent Tadej Pogacar zijn plannen voor het aankomende wielerseizoen uit de doeken. De 21-jarige renner wil zijn zinnen vol zetten op de Ronde van Frankrijk en de olympische wegrit, zo meldt Het Nieuwsblad.

Pogacar was afgelopen seizoen een van de revelaties in het wielrennen. In de Vuelta eindigde hij derde na Valverde en Roglic. Hij won ook drie ritten en het jongerenklassement. In Slovenië werd hij nationaal kampioen tijdrijden.

Nog maakte de Sloveen bekend dat hij naar Monaco verhuist. Zo kan hij er zich nestelen tussen andere profs als Gilbert, Wellens en de hele meute van Team INEOS.