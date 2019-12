Na Bahrain (McLaren) gaat ook Team INEOS in zee met team uit Formule 1

Team INEOS en INEOS TEAM UK Sailing gaan namelijk samenwerken met Mercedes-AMG Petronas Motorsport.

De teams beweren dat de drie sporten heel wat gelijkenissen vertonen dat de samenwerking hen zal helpen om nog beter te presteren.

Een van de pijlers van de samenwerking noemt men ‘een gemeenschappelijk geloof dat er geen grenzen zijn aan de menselijke prestaties’. Dat belooft alvast.

We’re excited to be part of a new performance partnership between @MercedesAMGF1 and @INEOS to help drive performance levels higher on the track, road and sea.



