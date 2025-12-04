Evenepoel is de Flandrien van 2025, maar de kloof was nipt: dit zijn de punten van de andere genomineerden

Evenepoel is de Flandrien van 2025, maar de kloof was nipt: dit zijn de punten van de andere genomineerden

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel is door het Belgische profpeloton verkozen tot Flandrien van 2025. Het verschil met Tim Merlier als nummer twee was bijzonder klein.

Derde bekroning voor Evenepoel

Remco Evenepoel, nog eventjes van Soudal Quick-Step, behaalde zijn derde Flandrien-trofee, na eerdere zeges in 2022 en 2024. “Dit maakt me trots”, zegt hij bij Het Nieuwsblad, dat de trofee organiseert en uitreikt. Hij eindigde met 515 punten, tegenover 486 voor Merlier.

Evenepoel benadrukte dat de erkenning telkens bijzonder blijft. “Het maakt me elke keer weer enorm trots om zo’n bekroning te krijgen. Zeker omdat dit een prijs is die gekozen wordt door het Belgische profpeloton.” Hij bedankte zijn collega’s en gaf aan dat hij dit succes volgend jaar bij Red Bull-BORA-hansgrohe hoopt te herhalen.

Het jaar verliep niet zonder hindernissen. “Het was een jaar met veel tegenslagen, maar ik ben telkens op een sterk niveau teruggekomen.” Ondanks een moeilijke winter wist hij acht wedstrijden te winnen. Zijn grootste successen lagen in het tijdrijden, terwijl hij op de weg vaak tweede of derde werd.

Spannende strijd met Merlier

De eindstand toont hoe nipt de kloof was. Merlier eindigde tweede met 486 punten, gevolgd door Wellens (358), Philipsen (338) en Van Aert (328). Over zijn ploegmaat zei Evenepoel: “Hij heeft een heel jaar stabiel goed gesprint. Ik had het niet meer dan eerlijk gevonden, mocht de trofee naar hem gegaan zijn.”

Lees ook... Hoort Wout van Aert eigenlijk wel tussen de genomineerden voor de Flandrien te staan?Zoals steeds bij de Flandrien brachten de Belgische profrenners hun stem uit. Meer dan negentig procent van het peloton nam deel. Het werd een spannende strijd, maar de wereld- en Europese titel tijdrijden van Evenepoel gaven de doorslag. Daarnaast won hij onder meer de tijdrit in de Tour de France, de Brabantse Pijl en het BK tijdrijden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel
Tim Merlier
Tim Wellens

Meer nieuws

Hoort Wout van Aert eigenlijk wel tussen de genomineerden voor de Flandrien te staan?

Hoort Wout van Aert eigenlijk wel tussen de genomineerden voor de Flandrien te staan?

12:00
"Laat hem maar zo'n type worden": Tim Merlier spreekt klare taal over zoontje Jules Naast de fiets

"Laat hem maar zo'n type worden": Tim Merlier spreekt klare taal over zoontje Jules

20:00
Wout van Aert legt alles op tafel over meest teleurstellende nederlaag van het jaar

Wout van Aert legt alles op tafel over meest teleurstellende nederlaag van het jaar

17:00
🎥 De eerste beelden: Remco Evenepoel gespot op nieuwe fiets van Red Bull-BORA-hansgrohe

🎥 De eerste beelden: Remco Evenepoel gespot op nieuwe fiets van Red Bull-BORA-hansgrohe

14:00
Tim Merlier verklapt geheim en nieuw wapen bij Soudal Quick-Step

Tim Merlier verklapt geheim en nieuw wapen bij Soudal Quick-Step

12:30
Niermann vertelt hoe Visma Lease a Bike de Tour 2026 nu al minutieus voorbereidt

Niermann vertelt hoe Visma Lease a Bike de Tour 2026 nu al minutieus voorbereidt

19:00
Broers Roodhooft hebben bijzonder goed nieuws te melden

Broers Roodhooft hebben bijzonder goed nieuws te melden

18:30
"Lastig om te geloven voor de buitenwereld": ploegleider spreekt klare taal over Thibau Nys

"Lastig om te geloven voor de buitenwereld": ploegleider spreekt klare taal over Thibau Nys

18:00
OFFICIEEL Remco Evenepoel krijgt er nog een Belgische ploegmaat bij

OFFICIEEL Remco Evenepoel krijgt er nog een Belgische ploegmaat bij

13:30
Gejuich en euforie: eerste cross in jaren krijgt meteen topaffiche

Gejuich en euforie: eerste cross in jaren krijgt meteen topaffiche

13:00
Veiling van bijzondere fiets van Pogacar op weg naar straf hoogtepunt

Veiling van bijzondere fiets van Pogacar op weg naar straf hoogtepunt

16:00
Jasper Philipsen heeft zijn grote plan voor 2026 al helemaal klaar

Jasper Philipsen heeft zijn grote plan voor 2026 al helemaal klaar

07:30
Verrassing van formaat: Kopecky krijgt ploegmate die elders nog onder contract lag voor 2026

Verrassing van formaat: Kopecky krijgt ploegmate die elders nog onder contract lag voor 2026

15:00
Moeilijke periode met Oumi: Evenepoel openhartig over "zware challenge"

Moeilijke periode met Oumi: Evenepoel openhartig over "zware challenge"

21:30
📷 Viel het u ook al op? Trainer van Wout van Aert geeft opvallende vaststelling toe

📷 Viel het u ook al op? Trainer van Wout van Aert geeft opvallende vaststelling toe

07:00
Tadej Pogacar begint met groot verlies aan nieuw seizoen

Tadej Pogacar begint met groot verlies aan nieuw seizoen

11:00
"Word er emotioneel van als ik eraan denk": Jasper Philipsen onthult zijn droomkoers

"Word er emotioneel van als ik eraan denk": Jasper Philipsen onthult zijn droomkoers

03/12
Van Aert, Evenepoel en Pogacar schrikken zich een hoedje van dit wielernieuws

Van Aert, Evenepoel en Pogacar schrikken zich een hoedje van dit wielernieuws

10:00
Bondscoach De Clercq verrast door Van Aert: "Had dat echt gedacht"

Bondscoach De Clercq verrast door Van Aert: "Had dat echt gedacht"

03/12
Crosslegende komt met prachtige woorden over Thibau en Sven Nys

Crosslegende komt met prachtige woorden over Thibau en Sven Nys

09:00
Renaat Schotte twijfelt niet aan Giro-parcours: "Een uitnodiging om hem aan de start te krijgen"

Renaat Schotte twijfelt niet aan Giro-parcours: "Een uitnodiging om hem aan de start te krijgen"

08:30
Wout van Aert moet iets toegeven over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

Wout van Aert moet iets toegeven over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

03/12
Generatiegenoot doet boekje open over Eddy Merckx: "Dat heb ik hem nooit zien doen"

Generatiegenoot doet boekje open over Eddy Merckx: "Dat heb ik hem nooit zien doen"

08:00
Analisten zijn het roerend eens: Remco Evenepoel gaat deze belangrijke beslissing nemen

Analisten zijn het roerend eens: Remco Evenepoel gaat deze belangrijke beslissing nemen

03/12
Nys en co laten Wereldbeker links liggen: Flanders Classics reageert vol onbegrip

Nys en co laten Wereldbeker links liggen: Flanders Classics reageert vol onbegrip

20:30
Wat is het nu? Wout van Aert corrigeert zichzelf na vele reacties en kiest voor een nieuwe status

Wat is het nu? Wout van Aert corrigeert zichzelf na vele reacties en kiest voor een nieuwe status

03/12
Wordt de Giro voor vrouwen te zwaar met Finestre? Ex-renster is klaar en duidelijk

Wordt de Giro voor vrouwen te zwaar met Finestre? Ex-renster is klaar en duidelijk

03/12
"Dat zei hij tegen mij": Campenaerts weet waar hij aan toe is met Vingegaard

"Dat zei hij tegen mij": Campenaerts weet waar hij aan toe is met Vingegaard

03/12
'Lidl-Trek heeft al beslissing genomen welke grote Thibau Nys in 2026 rijdt'

'Lidl-Trek heeft al beslissing genomen welke grote Thibau Nys in 2026 rijdt'

03/12
Kan Evenepoel meedoen voor winst in de Ronde? Van Aert geeft eerlijk antwoord

Kan Evenepoel meedoen voor winst in de Ronde? Van Aert geeft eerlijk antwoord

03/12
Amper vier renners van de top tien aan de start: Wereldbeker in Terralba stevig onthoofd

Amper vier renners van de top tien aan de start: Wereldbeker in Terralba stevig onthoofd

03/12
Trouwe sponsor blijft langer aan boord bij Alpecin-Deceuninck

Trouwe sponsor blijft langer aan boord bij Alpecin-Deceuninck

03/12
Samenwerking met Adrie en ook Mathieu van der Poel wordt extra geprikkeld: KNWU heeft groot nieuws

Samenwerking met Adrie en ook Mathieu van der Poel wordt extra geprikkeld: KNWU heeft groot nieuws

03/12
Ontroering en emoties: Wout van Aert zorgt op onvergetelijke dag zelfs voor traantje van geluk

Ontroering en emoties: Wout van Aert zorgt op onvergetelijke dag zelfs voor traantje van geluk

03/12
Vaak voorkomende fouten die wielertoeristen in de winter absoluut moeten vermijden

Vaak voorkomende fouten die wielertoeristen in de winter absoluut moeten vermijden

03/12
Alle hoop de kop ingedrukt? Bondscoach De Clercq vreest voor Van Aert

Alle hoop de kop ingedrukt? Bondscoach De Clercq vreest voor Van Aert

02/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Thibau Nys Tadej Pogacar Jasper Philipsen Tim Merlier Tim Wellens Victor Campenaerts Thijs Zonneveld Christoph Roodhooft Bart Wellens Marion Norbert-Riberolle Angelo De Clercq Arne Marit Matteo Jorgenson Lotte Kopecky Grischa Niermann Frank Vandenbroucke Erwin Vervecken

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved