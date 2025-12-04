Evenepoel is de Flandrien van 2025, maar de kloof was nipt: dit zijn de punten van de andere genomineerden

Remco Evenepoel is door het Belgische profpeloton verkozen tot Flandrien van 2025. Het verschil met Tim Merlier als nummer twee was bijzonder klein.

Derde bekroning voor Evenepoel

Remco Evenepoel, nog eventjes van Soudal Quick-Step, behaalde zijn derde Flandrien-trofee, na eerdere zeges in 2022 en 2024. “Dit maakt me trots”, zegt hij bij Het Nieuwsblad, dat de trofee organiseert en uitreikt. Hij eindigde met 515 punten, tegenover 486 voor Merlier.

Evenepoel benadrukte dat de erkenning telkens bijzonder blijft. “Het maakt me elke keer weer enorm trots om zo’n bekroning te krijgen. Zeker omdat dit een prijs is die gekozen wordt door het Belgische profpeloton.” Hij bedankte zijn collega’s en gaf aan dat hij dit succes volgend jaar bij Red Bull-BORA-hansgrohe hoopt te herhalen.

Het jaar verliep niet zonder hindernissen. “Het was een jaar met veel tegenslagen, maar ik ben telkens op een sterk niveau teruggekomen.” Ondanks een moeilijke winter wist hij acht wedstrijden te winnen. Zijn grootste successen lagen in het tijdrijden, terwijl hij op de weg vaak tweede of derde werd.

Spannende strijd met Merlier

De eindstand toont hoe nipt de kloof was. Merlier eindigde tweede met 486 punten, gevolgd door Wellens (358), Philipsen (338) en Van Aert (328). Over zijn ploegmaat zei Evenepoel: “Hij heeft een heel jaar stabiel goed gesprint. Ik had het niet meer dan eerlijk gevonden, mocht de trofee naar hem gegaan zijn.”

Zoals steeds bij de Flandrien brachten de Belgische profrenners hun stem uit. Meer dan negentig procent van het peloton nam deel. Het werd een spannende strijd, maar de wereld- en Europese titel tijdrijden van Evenepoel gaven de doorslag. Daarnaast won hij onder meer de tijdrit in de Tour de France, de Brabantse Pijl en het BK tijdrijden.