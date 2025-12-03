Wout van Aert moet iets toegeven over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

Wout van Aert werd dit jaar vierde in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Op zijn 31ste blijft Van Aert geloven dat hij die twee koersen nog kan winnen.

Terwijl zijn grote rivaal Mathieu van der Poel al drie keer de Ronde van Vlaanderen (2020, 2022 en 2024) en drie keer Parijs-Roubaix (2023, 2024 en 2025) won, staat de teller van Wout van Aert nog altijd op nul.

Historie Van Aert in Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

In de Ronde van Vlaanderen stond Van Aert nog maar één keer op het podium, in 2020 werd hij tweede nadat hij de sprint verloor van Van der Poel. In Parijs-Roubaix werd Van Aert in 2022 tweede en in 2023 derde.

Dit jaar viel Van Aert twee keer nipt naast het podium. In de Ronde van Vlaanderen verloor hij de sprint om de tweede plaats van Pedersen en Van der Poel, in Parijs-Roubaix was Pedersen iets beter in de sprint om de derde plaats.

Van Aert gelooft in zege in Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

Toch gelooft Van Aert er nog altijd in dat hij die twee koersen ooit kan winnen. "Als ik niet mag geloven dat ik de Ronde van Vlaanderen kan winnen, dan mogen er misschien maar drie renners in de wereld nog in geloven", zegt hij bij Café Koers.

Lees ook... Bondscoach De Clercq verrast door Van Aert: "Had dat echt gedacht"›"Het wordt heel moeilijk om de Ronde te winnen, hetzelfde geldt voor Roubaix", geeft Van Aert wel toe. Toch blijft het voor hem een logisch doel in zijn carrière, omdat hij nog altijd dicht bij de zege komt.