Kan Evenepoel meedoen voor winst in de Ronde? Van Aert geeft eerlijk antwoord

Remco Evenepoel denkt er over na om de Ronde van Vlaanderen te rijden. Wat denkt Wout van Aert over zijn mogelijke deelname?

De voorbije jaren is de Ronde van Vlaanderen steeds meer een koers voor klimmers geworden. Het grootste voorbeeld daarvan is Tadej Pogacar, die ondertussen al twee keer de Ronde van Vlaanderen won. 

En ook Remco Evenepoel zou er over nadenken om aan de start te komen. Johan Bruyneel vindt dat echter geen goed idee, want Evenepoel heeft problemen met positionering en de kans op een valpartij en bijkomende blessures is aanwezig. 

Van Aert over Evenepoel en de Ronde van Vlaanderen

Wat denkt Wout van Aert daar over? Kan Evenepoel net als Pogacar bij zijn eerste deelname meteen meedoen voor winst? "Pogacar doet de dingen allemaal heel simpel lijken", zegt Van Aert bij Café Koers. 

Al durft Van Aert niet zeggen dat Evenepoel het niet zou kunnen. "Het kan best dat hij dichtbij komt. Het is een straffe kerel natuurlijk. Al acht ik de kans net iets kleiner dan hoe vlot het bij Pogacar ging. Bij Remco zal het misschien wat meer aanpassing vragen."

Evenepoel aan de start in Milaan-Sanremo?

Al is Evenepoel zeker welkom in de Ronde van Vlaanderen voor Van Aert. Of Evenepoel ook effectief aan de start zal komen, zal echter nog moeten blijken. De kans dat hij Milaan-Sanremo rijdt zou groter zijn. 

