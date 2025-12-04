Wout van Aert legt alles op tafel over meest teleurstellende nederlaag van het jaar

De verloren sprint in Dwars door Vlaanderen, waar drie renners van Visma-Lease a Bike tegenover Neilson Powless stonden, groeide uit tot een van de meest besproken momenten van het seizoen. Wout van Aert blikte terug op die wedstrijd en benoemde de teleurstelling.

Teleurstelling en zelfkritiek

Van Aert gaf aan dat hij zichzelf zwaar rekenschap gaf. “Ik was extreem teleurgesteld in mezelf omdat ik niet trouw was aan wie ik ben toen ik die keuze maakte om te sprinten”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Hij benadrukte dat de drang om zelf te winnen hem parten speelde en dat hij vreesde een kans mis te lopen door een ploeggenoot.

Die beslissing leidde tot een nederlaag die volgens hem vermeden had kunnen worden. Het moment werd groot gemaakt, mede omdat hij zelf openlijk erkende dat de keuze niet strookte met zijn gebruikelijke aanpak.

Reactie binnen de ploeg

Van Aert wees erop dat de steun van ploeggenoten en staf belangrijk was in de nasleep. “Het heeft me enorm geholpen dat ik bij niemand frustratie of kwaadheid voelde tegenover mij.” Hij gaf aan dat de ploeg het verloop als logisch beschouwde en eerder teleurgesteld was in het resultaat dan in zijn beslissing.

Hij maakte duidelijk dat zijn ambitie om te winnen intact blijft. “Mensen mogen denken dat ik winnen niet meer zo belangrijk zou vinden, maar ik wil nog steeds een winnaar zijn.” Toch erkende hij dat de koers anders aangepakt had moeten worden.

