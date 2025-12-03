Vaak voorkomende fouten die wielertoeristen in de winter absoluut moeten vermijden

Vaak voorkomende fouten die wielertoeristen in de winter absoluut moeten vermijden
Foto: Pexels

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Fietsen in de winter kan een geweldige manier zijn om je conditie op peil te houden, zelfs als de temperaturen dalen en de dagen korter worden. Toch maken veel wielertoeristen de fout om te hard te starten of te intensief te trainen in koude omstandigheden.

Waarom te hard starten in de winter gevaarlijk is

Als je in de winter op de fiets kruipt, start je maar beter rustig. In koude temperaturen zijn spieren, pezen en gewrichten stijver dan normaal. Een te snelle start kan leiden tot blessures. Denk daarbij aan spierverrekkingen, pijnlijke knieproblemen of achillespeesblessures.

Bovendien heeft je hart meer moeite om zich aan te passen aan plotselinge inspanningen bij lage temperaturen. Dit kan leiden tot hartslagpieken en een verhoogd risico op overbelasting, vooral bij langere ritten.

Rustige warming-up als basis

Het vermijden van blessures begint bij een goede warming-up. Voor winterritten wordt aanbevolen om 10 tot 15 minuten rustig te fietsen voordat je de intensiteit verhoogt. Begin bij voorkeur met wind mee en focus op een lage cadans om de spieren op te warmen. Hierdoor neemt de doorbloeding toe, worden de gewrichten soepeler en ben je beter voorbereid op intensievere inspanningen later in de rit.

Intensiteit doseren

In de winter is het verstandig om je ritten voor 80% van de tijd op lage intensiteit te houden. Korte blokken van hogere intensiteit kunnen pas worden toegevoegd nadat de spieren volledig zijn opgewarmd.

Door dit geleidelijk op te bouwen, verminder je het risico op blessures en verhoog je de efficiëntie van je training. Gebruik een hartslagmeter of een fietscomputer om je zones te monitoren en voorkom overbelasting.

Het belang van herstel

Koude weersomstandigheden maken herstel extra belangrijk. Na de rit is het essentieel om spieren rustig af te koelen, warme kleding aan te trekken en voldoende te hydrateren. Zo voorkom je stijfheid, spierpijn en verkoudheden die vaak ontstaan na intensieve inspanningen in winterse omstandigheden.

Praktische tips voor veilig wintertrainen

Kleding

Draag ademende basislagen, isolerende tussenlagen en een wind- en waterdichte buitenlaag. Vergeet handschoenen, overschoenen en een hoofdband niet.

Hydratatie

Ook in de winter verlies je vocht, dus neem regelmatig kleine slokjes water of isotone dranken.

Luister naar je lichaam

Vermoeidheid, spierpijn of stijfheid zijn signalen om je intensiteit aan te passen of te stoppen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Samenwerking met Adrie en ook Mathieu van der Poel wordt extra geprikkeld: KNWU heeft groot nieuws

Samenwerking met Adrie en ook Mathieu van der Poel wordt extra geprikkeld: KNWU heeft groot nieuws

12:30
Wat is het nu? Wout van Aert corrigeert zichzelf na vele reacties en kiest voor een nieuwe status

Wat is het nu? Wout van Aert corrigeert zichzelf na vele reacties en kiest voor een nieuwe status

11:00
Victor Campenaerts scherp voor beschuldigingen van arrogantie richting Visma: "Je legt je ballen op tafel"

Victor Campenaerts scherp voor beschuldigingen van arrogantie richting Visma: "Je legt je ballen op tafel"

10:00
Ontroering en emoties: Wout van Aert zorgt op onvergetelijke dag zelfs voor traantje van geluk

Ontroering en emoties: Wout van Aert zorgt op onvergetelijke dag zelfs voor traantje van geluk

09:30
"Dat doen ze niet": organisator eerlijk over startgeld Van der Poel en Van Aert

"Dat doen ze niet": organisator eerlijk over startgeld Van der Poel en Van Aert

07:00
Alle hoop de kop ingedrukt? Bondscoach De Clercq vreest voor Van Aert

Alle hoop de kop ingedrukt? Bondscoach De Clercq vreest voor Van Aert

21:30
"Denken er niet eens over na": voorstel Pogacar in het verkeerde keelgat geschoten

"Denken er niet eens over na": voorstel Pogacar in het verkeerde keelgat geschoten

20:30
Kan hij Van Aert en Van der Poel uitdagen? Vervecken doet zijn zegje over Nys

Kan hij Van Aert en Van der Poel uitdagen? Vervecken doet zijn zegje over Nys

20:00
Stevig aan de bak: Philipsen doet boekje open over trainingen met Van der Poel

Stevig aan de bak: Philipsen doet boekje open over trainingen met Van der Poel

19:00
"Dat kan hij niet maken": Wellens duidelijk over afwezigheid Van Aert op WK veldrijden

"Dat kan hij niet maken": Wellens duidelijk over afwezigheid Van Aert op WK veldrijden

18:30
"Dan is het om zeep": Evenepoel onthult waarom opgave in de Tour onvermijdelijk was

"Dan is het om zeep": Evenepoel onthult waarom opgave in de Tour onvermijdelijk was

18:00
Uijtdebroeks over vertrek bij Visma-Lease a Bike: "Dat was het kantelpunt"

Uijtdebroeks over vertrek bij Visma-Lease a Bike: "Dat was het kantelpunt"

17:00
Giro-baas probeert Vingegaard te overtuigen met opvallende uitspraak over... Pogacar

Giro-baas probeert Vingegaard te overtuigen met opvallende uitspraak over... Pogacar

16:30
"Bezorgde hem veel hartzeer": trainer onthult grote motivatie bij Wout van Aert

"Bezorgde hem veel hartzeer": trainer onthult grote motivatie bij Wout van Aert

16:00
Na Nys haakt ook Aerts af voor Wereldbeker, bondscoach kiest twee verrassende vervangers

Na Nys haakt ook Aerts af voor Wereldbeker, bondscoach kiest twee verrassende vervangers

15:00
Hoe bepalen Van der Poel en Van Aert hun kalender? Vervecken helder over hun vraagprijs

Hoe bepalen Van der Poel en Van Aert hun kalender? Vervecken helder over hun vraagprijs

14:00
Twee andere Belgen dan Evenepoel voor de Giro: "Maar misschien heeft hij zelf geen zin"

Twee andere Belgen dan Evenepoel voor de Giro: "Maar misschien heeft hij zelf geen zin"

13:30
Dit denken ze bij Visma Lease a Bike over het parcours van de Giro 2026: "Iedereen voelt dat"

Dit denken ze bij Visma Lease a Bike over het parcours van de Giro 2026: "Iedereen voelt dat"

13:00
Evenepoel ziet groot verschil bij Red Bull-BORA-hansgrohe: "Drie, vier maanden geleden al geregeld"

Evenepoel ziet groot verschil bij Red Bull-BORA-hansgrohe: "Drie, vier maanden geleden al geregeld"

02/12
Leuk vooruitzicht voor zijn fans: 'Dit staat op het wegprogramma van Wout van Aert'

Leuk vooruitzicht voor zijn fans: 'Dit staat op het wegprogramma van Wout van Aert'

02/12
Geen Pedersen en Van der Poel in In Flanders Fields? Tim Merlier spreekt klare taal

Geen Pedersen en Van der Poel in In Flanders Fields? Tim Merlier spreekt klare taal

02/12
"Hij maakte er een show van": Remco Evenepoel houdt zich niet in over Tadej Pogacar

"Hij maakte er een show van": Remco Evenepoel houdt zich niet in over Tadej Pogacar

02/12
"Een Belg in het roze op dag twee": analist schuift onverwachte naam naar voor in Giro

"Een Belg in het roze op dag twee": analist schuift onverwachte naam naar voor in Giro

02/12
Legt iedereen zich neer bij Pogacar en Van der Poel? Tom Boonen zegt wat er moet gebeuren

Legt iedereen zich neer bij Pogacar en Van der Poel? Tom Boonen zegt wat er moet gebeuren

02/12
Shortlist bekend: deze wielrenners maken nog kans om Sportman van het Jaar te worden

Shortlist bekend: deze wielrenners maken nog kans om Sportman van het Jaar te worden

02/12
Bart Wellens geeft duidelijke opdracht aan Thibau Nys als Mathieu van der Poel zal crossen

Bart Wellens geeft duidelijke opdracht aan Thibau Nys als Mathieu van der Poel zal crossen

02/12
Merlier snoert Armstrong de mond: "Net andersom bij mij"

Merlier snoert Armstrong de mond: "Net andersom bij mij"

02/12
Kan Van Aert in het veld Van der Poel kloppen? Herygers geeft zijn ongezouten mening

Kan Van Aert in het veld Van der Poel kloppen? Herygers geeft zijn ongezouten mening

01/12
Vanthourenhout is onzichtbaar geworden, Wellens wijst ook naar Iserbyt

Vanthourenhout is onzichtbaar geworden, Wellens wijst ook naar Iserbyt

01/12
🎥 "Nog nooit zoiets gezien": Matteo Jorgenson diep onder de indruk van ploegmaat

🎥 "Nog nooit zoiets gezien": Matteo Jorgenson diep onder de indruk van ploegmaat

01/12
Van der Poel traint al weken in Spanje, vader Adrie onthult grootste nadeel daarvan

Van der Poel traint al weken in Spanje, vader Adrie onthult grootste nadeel daarvan

01/12
Merlier wijst aanpak van Philipsen af en zegt wat hij echt belangrijk vindt

Merlier wijst aanpak van Philipsen af en zegt wat hij echt belangrijk vindt

01/12
📷 Slecht nieuws voor deelname Evenepoel? Giro stelt parcours voor 2026 voor

📷 Slecht nieuws voor deelname Evenepoel? Giro stelt parcours voor 2026 voor

01/12
Sluit Van Aert WK veldrijden niet uit? Visma-Lease a Bike geeft Belgische fans hoop

Sluit Van Aert WK veldrijden niet uit? Visma-Lease a Bike geeft Belgische fans hoop

01/12
"Absoluut niet": Thibau Nys wil er niet van weten als het over Mathieu van der Poel gaat

"Absoluut niet": Thibau Nys wil er niet van weten als het over Mathieu van der Poel gaat

01/12
Heeft Jurgen Foré hem al gebeld? Tom Boonen onthult of hij terugkeert naar Soudal Quick-Step

Heeft Jurgen Foré hem al gebeld? Tom Boonen onthult of hij terugkeert naar Soudal Quick-Step

01/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Thibau Nys Tadej Pogacar Bart Wellens Tim Merlier Matteo Jorgenson Thijs Zonneveld Cian Uijtdebroeks Toon Aerts Angelo De Clercq Tom Boonen Adrie Van Der Poel Victor Campenaerts Erwin Vervecken Lars Van Der Haar Michael Vanthourenhout Thibau Nys Mads Pedersen

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved