Bondscoach De Clercq verrast door Van Aert: "Had dat echt gedacht"

Over iets meer dan twee weken maakt Wout van Aert zijn rentree in het veld. Bondscoach Angelo De Clercq had echter verwacht dat Van Aert vroeger aan zijn seizoen zou beginnen.

Op 20 december in Antwerpen staat Wout van Aert voor het eerst dit seizoen aan de start van een cross. Van Aert kiest voor een relatief kort programma van acht crossen op zo'n drie weken tijd.

Van Aert begint laat aan zijn seizoen

Dat Van Aert pas over ruim twee weken voor het eerst het veld induikt, heeft bondscoach Angelo De Clercq wel wat verrast. "Ik dacht dat Wout begin december in plaats van tijdens de kerstvakantie zou beginnen", zegt hij bij Sporza.

Van Aert zette al op 20 september een punt achter zijn seizoen en het liet WK in Rwanda en het EK in Frankrijk aan zich voorbij gaan. Exact drie maanden later zal Van Aert dus aan zijn korte campagne in het veld beginnen.

Niet eeder dus, want Van Aert wordt van 8 tot en met 16 december in het Spaanse Oliva verwacht voor een stage van zijn ploeg Visma-Lease a Bike. Kortrijk (13 december) en Namen (14 december) waren dus geen optie.

Geen WK veldrijden voor Van Aert

Het BK veldrijden wordt voor Van Aert voorlopig ook zijn laatste cross van het seizoen op 11 januari. Het WK veldrijden op 1 februari staat niet op zijn programma, maar De Clercq zet natuurlijk altijd de deur open voor Van Aert.