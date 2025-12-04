📷 Viel het u ook al op? Trainer van Wout van Aert geeft opvallende vaststelling toe

📷 Viel het u ook al op? Trainer van Wout van Aert geeft opvallende vaststelling toe
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het is begin december, maar Wout van Aert ziet er al opvallend scherp uit. Dat is ook iets dat zijn trainer Mathieu Heijboer kan bevestigen, ook al mag dat eigenlijk niet verbazen.

Tijdens zijn deelname aan De Slimste Mens ter Wereld, de opname was op 10 november, zag Wout van Aert er al scherp uit. Ook op de recente foto's van Van Aert op zijn sociale media valt op dat Van Aert er al relatief mager uitziet. 

Van Aert scherper dan vorig jaar

Afvallen zou Van Aert niet meer moeten doen en dat kan zijn trainer Mathieu Heijboer ook bevestigen. "Wout staat inderdaad iets scherper dan vorig jaar", zegt de Nederlander bij HLN. 

Van Aert zat toen ook in een andere situatie. Begin september was hij zwaar gevallen in de Vuelta en liep hij een diepe wonde op aan zijn knie, waardoor hij zelfs even op krukken moest lopen.

Vlekkeloos off-season Van Aert 

Voor Van Aert stond zijn off-season vorig jaar dan ook grotendeels in het teken van revalidatie met soms een kleine tegenslag. Nu was dat helemaal niet het geval en kon Van Aert ook beter op zijn gewicht letten.

Lees ook... Bondscoach De Clercq verrast door Van Aert: "Had dat echt gedacht""Nu is hij beginnen trainen sinds de tweede helft van oktober en is hij onderweg niet veel tegengekomen. Wout voelt zich goed en stapt met veel plezier op de fiets", stelt Heijboer nog. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Mathieu Heijboer

Meer nieuws

Tadej Pogacar begint met groot verlies aan nieuw seizoen

Tadej Pogacar begint met groot verlies aan nieuw seizoen

11:00
Van Aert, Evenepoel en Pogacar schrikken zich een hoedje van dit wielernieuws

Van Aert, Evenepoel en Pogacar schrikken zich een hoedje van dit wielernieuws

10:00
Bondscoach De Clercq verrast door Van Aert: "Had dat echt gedacht"

Bondscoach De Clercq verrast door Van Aert: "Had dat echt gedacht"

19:00
Crosslegende komt met prachtige woorden over Thibau en Sven Nys

Crosslegende komt met prachtige woorden over Thibau en Sven Nys

09:00
Renaat Schotte twijfelt niet aan Giro-parcours: "Een uitnodiging om hem aan de start te krijgen"

Renaat Schotte twijfelt niet aan Giro-parcours: "Een uitnodiging om hem aan de start te krijgen"

08:30
Wout van Aert moet iets toegeven over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

Wout van Aert moet iets toegeven over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

18:00
Generatiegenoot doet boekje open over Eddy Merckx: "Dat heb ik hem nooit zien doen"

Generatiegenoot doet boekje open over Eddy Merckx: "Dat heb ik hem nooit zien doen"

08:00
Jasper Philipsen heeft zijn grote plan voor 2026 al helemaal klaar

Jasper Philipsen heeft zijn grote plan voor 2026 al helemaal klaar

07:30
Moeilijke periode met Oumi: Evenepoel openhartig over "zware challenge"

Moeilijke periode met Oumi: Evenepoel openhartig over "zware challenge"

21:30
Nys en co laten Wereldbeker links liggen: Flanders Classics reageert vol onbegrip

Nys en co laten Wereldbeker links liggen: Flanders Classics reageert vol onbegrip

20:30
"Word er emotioneel van als ik eraan denk": Jasper Philipsen onthult zijn droomkoers

"Word er emotioneel van als ik eraan denk": Jasper Philipsen onthult zijn droomkoers

20:00
Wat is het nu? Wout van Aert corrigeert zichzelf na vele reacties en kiest voor een nieuwe status

Wat is het nu? Wout van Aert corrigeert zichzelf na vele reacties en kiest voor een nieuwe status

03/12
Wordt de Giro voor vrouwen te zwaar met Finestre? Ex-renster is klaar en duidelijk

Wordt de Giro voor vrouwen te zwaar met Finestre? Ex-renster is klaar en duidelijk

18:30
"Dat zei hij tegen mij": Campenaerts weet waar hij aan toe is met Vingegaard

"Dat zei hij tegen mij": Campenaerts weet waar hij aan toe is met Vingegaard

17:00
'Lidl-Trek heeft al beslissing genomen welke grote Thibau Nys in 2026 rijdt'

'Lidl-Trek heeft al beslissing genomen welke grote Thibau Nys in 2026 rijdt'

16:30
Kan Evenepoel meedoen voor winst in de Ronde? Van Aert geeft eerlijk antwoord

Kan Evenepoel meedoen voor winst in de Ronde? Van Aert geeft eerlijk antwoord

16:00
Amper vier renners van de top tien aan de start: Wereldbeker in Terralba stevig onthoofd

Amper vier renners van de top tien aan de start: Wereldbeker in Terralba stevig onthoofd

15:00
Trouwe sponsor blijft langer aan boord bij Alpecin-Deceuninck

Trouwe sponsor blijft langer aan boord bij Alpecin-Deceuninck

14:00
Analisten zijn het roerend eens: Remco Evenepoel gaat deze belangrijke beslissing nemen

Analisten zijn het roerend eens: Remco Evenepoel gaat deze belangrijke beslissing nemen

13:00
Samenwerking met Adrie en ook Mathieu van der Poel wordt extra geprikkeld: KNWU heeft groot nieuws

Samenwerking met Adrie en ook Mathieu van der Poel wordt extra geprikkeld: KNWU heeft groot nieuws

12:30
Ontroering en emoties: Wout van Aert zorgt op onvergetelijke dag zelfs voor traantje van geluk

Ontroering en emoties: Wout van Aert zorgt op onvergetelijke dag zelfs voor traantje van geluk

03/12
Vaak voorkomende fouten die wielertoeristen in de winter absoluut moeten vermijden

Vaak voorkomende fouten die wielertoeristen in de winter absoluut moeten vermijden

12:15
Alle hoop de kop ingedrukt? Bondscoach De Clercq vreest voor Van Aert

Alle hoop de kop ingedrukt? Bondscoach De Clercq vreest voor Van Aert

02/12
"Dat doen ze niet": organisator eerlijk over startgeld Van der Poel en Van Aert

"Dat doen ze niet": organisator eerlijk over startgeld Van der Poel en Van Aert

03/12
Leuk vooruitzicht voor zijn fans: 'Dit staat op het wegprogramma van Wout van Aert'

Leuk vooruitzicht voor zijn fans: 'Dit staat op het wegprogramma van Wout van Aert'

02/12
Victor Campenaerts scherp voor beschuldigingen van arrogantie richting Visma: "Je legt je ballen op tafel"

Victor Campenaerts scherp voor beschuldigingen van arrogantie richting Visma: "Je legt je ballen op tafel"

03/12
"Bezorgde hem veel hartzeer": trainer onthult grote motivatie bij Wout van Aert

"Bezorgde hem veel hartzeer": trainer onthult grote motivatie bij Wout van Aert

02/12
Kan hij Van Aert en Van der Poel uitdagen? Vervecken doet zijn zegje over Nys

Kan hij Van Aert en Van der Poel uitdagen? Vervecken doet zijn zegje over Nys

02/12
"Dat kan hij niet maken": Wellens duidelijk over afwezigheid Van Aert op WK veldrijden

"Dat kan hij niet maken": Wellens duidelijk over afwezigheid Van Aert op WK veldrijden

02/12
"Denken er niet eens over na": voorstel Pogacar in het verkeerde keelgat geschoten

"Denken er niet eens over na": voorstel Pogacar in het verkeerde keelgat geschoten

02/12
Stevig aan de bak: Philipsen doet boekje open over trainingen met Van der Poel

Stevig aan de bak: Philipsen doet boekje open over trainingen met Van der Poel

02/12
Hoe bepalen Van der Poel en Van Aert hun kalender? Vervecken helder over hun vraagprijs

Hoe bepalen Van der Poel en Van Aert hun kalender? Vervecken helder over hun vraagprijs

02/12
"Dan is het om zeep": Evenepoel onthult waarom opgave in de Tour onvermijdelijk was

"Dan is het om zeep": Evenepoel onthult waarom opgave in de Tour onvermijdelijk was

02/12
Uijtdebroeks over vertrek bij Visma-Lease a Bike: "Dat was het kantelpunt"

Uijtdebroeks over vertrek bij Visma-Lease a Bike: "Dat was het kantelpunt"

02/12
Giro-baas probeert Vingegaard te overtuigen met opvallende uitspraak over... Pogacar

Giro-baas probeert Vingegaard te overtuigen met opvallende uitspraak over... Pogacar

02/12
Dit denken ze bij Visma Lease a Bike over het parcours van de Giro 2026: "Iedereen voelt dat"

Dit denken ze bij Visma Lease a Bike over het parcours van de Giro 2026: "Iedereen voelt dat"

02/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Thibau Nys Tadej Pogacar Jasper Philipsen Victor Campenaerts Mathieu Heijboer Thijs Zonneveld Cian Uijtdebroeks Jonas Vingegaard Rasmussen Angelo De Clercq Bart Wellens Mads Pedersen Erwin Vervecken Patrick Lefevere Adrie Van Der Poel Grischa Niermann Christoph Roodhooft Simon Yates

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved