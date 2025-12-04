📷 Viel het u ook al op? Trainer van Wout van Aert geeft opvallende vaststelling toe

Het is begin december, maar Wout van Aert ziet er al opvallend scherp uit. Dat is ook iets dat zijn trainer Mathieu Heijboer kan bevestigen, ook al mag dat eigenlijk niet verbazen.

Tijdens zijn deelname aan De Slimste Mens ter Wereld, de opname was op 10 november, zag Wout van Aert er al scherp uit. Ook op de recente foto's van Van Aert op zijn sociale media valt op dat Van Aert er al relatief mager uitziet.

Van Aert scherper dan vorig jaar

Afvallen zou Van Aert niet meer moeten doen en dat kan zijn trainer Mathieu Heijboer ook bevestigen. "Wout staat inderdaad iets scherper dan vorig jaar", zegt de Nederlander bij HLN.

Van Aert zat toen ook in een andere situatie. Begin september was hij zwaar gevallen in de Vuelta en liep hij een diepe wonde op aan zijn knie, waardoor hij zelfs even op krukken moest lopen.

Vlekkeloos off-season Van Aert

Voor Van Aert stond zijn off-season vorig jaar dan ook grotendeels in het teken van revalidatie met soms een kleine tegenslag. Nu was dat helemaal niet het geval en kon Van Aert ook beter op zijn gewicht letten.

Lees ook... Bondscoach De Clercq verrast door Van Aert: "Had dat echt gedacht"›"Nu is hij beginnen trainen sinds de tweede helft van oktober en is hij onderweg niet veel tegengekomen. Wout voelt zich goed en stapt met veel plezier op de fiets", stelt Heijboer nog.