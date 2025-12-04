Crosslegende komt met prachtige woorden over Thibau en Sven Nys

Crosslegende komt met prachtige woorden over Thibau en Sven Nys
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zdenek Stybar, voormalig wereldkampioen veldrijden, deelt zijn kijk op de discipline en op de evolutie van Thibau Nys. In een gesprek met Indeleiderstrui spreekt hij over zijn persoonlijke band met de jonge renner en over zijn eigen positie na zijn actieve carrière.

Generaties en groei

Stybar kent Thibau Nys al sinds diens vroege jeugd. “Ik ken hem namelijk sinds hij twee jaar oud was”, vertelt hij. Hij herinnert zich hoe Nys als kind al afdalingen probeerde, wat toen niet zonder zorgen was. “Hij was al vroeg afdalingen aan het doen en toen dachten we: ai, dat gaat niet goed komen…” Inmiddels is die bezorgdheid ongegrond gebleken.

De Tsjechische ex-renner volgt de loopbaan van Nys met belangstelling. Hij noemt het bijzonder om te zien hoe Thibau zijn carrière deelt met zijn vader Sven Nys. “Dat is een droom, dus het is echt heel leuk om te volgen”, gaat Stybar verder.

Eigen koers na afscheid

Stybar zelf heeft geen plannen om terug te keren in competitie. Hij maakt duidelijk dat de beslissing definitief is. “Ik noem het gewoon: boeken toe.” Hoewel hij het fietsen niet heeft opgegeven, blijft het bij recreatief rijden. “Ik fiets nog altijd wel heel graag, dus als ik tijd heb, dan ga ik heel graag fietsen.”

Een comeback sluit hij uit. “Maar een comeback om echt weer te gaan koersen... dat heb ik niet.” Daarmee bevestigt hij dat zijn actieve loopbaan definitief achter hem ligt.

Lees ook... Nys en co laten Wereldbeker links liggen: Flanders Classics reageert vol onbegripStybar merkt op dat naast gevestigde namen als Mathieu van der Poel en Wout Van Aert ook andere renners opkomen. Hij ziet dat Thibau Nys opnieuw een stap heeft gezet en dat het deelnemersveld breder wordt, iets wat de sport alleen maar ten goede komt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Thibau Nys
Sven Nys

Meer nieuws

Tadej Pogacar begint met groot verlies aan nieuw seizoen

Tadej Pogacar begint met groot verlies aan nieuw seizoen

11:00
Nys en co laten Wereldbeker links liggen: Flanders Classics reageert vol onbegrip

Nys en co laten Wereldbeker links liggen: Flanders Classics reageert vol onbegrip

20:30
Van Aert, Evenepoel en Pogacar schrikken zich een hoedje van dit wielernieuws

Van Aert, Evenepoel en Pogacar schrikken zich een hoedje van dit wielernieuws

10:00
Renaat Schotte twijfelt niet aan Giro-parcours: "Een uitnodiging om hem aan de start te krijgen"

Renaat Schotte twijfelt niet aan Giro-parcours: "Een uitnodiging om hem aan de start te krijgen"

08:30
Generatiegenoot doet boekje open over Eddy Merckx: "Dat heb ik hem nooit zien doen"

Generatiegenoot doet boekje open over Eddy Merckx: "Dat heb ik hem nooit zien doen"

08:00
Jasper Philipsen heeft zijn grote plan voor 2026 al helemaal klaar

Jasper Philipsen heeft zijn grote plan voor 2026 al helemaal klaar

07:30
📷 Viel het u ook al op? Trainer van Wout van Aert geeft opvallende vaststelling toe

📷 Viel het u ook al op? Trainer van Wout van Aert geeft opvallende vaststelling toe

07:00
'Lidl-Trek heeft al beslissing genomen welke grote Thibau Nys in 2026 rijdt'

'Lidl-Trek heeft al beslissing genomen welke grote Thibau Nys in 2026 rijdt'

16:30
Amper vier renners van de top tien aan de start: Wereldbeker in Terralba stevig onthoofd

Amper vier renners van de top tien aan de start: Wereldbeker in Terralba stevig onthoofd

15:00
Moeilijke periode met Oumi: Evenepoel openhartig over "zware challenge"

Moeilijke periode met Oumi: Evenepoel openhartig over "zware challenge"

21:30
"Word er emotioneel van als ik eraan denk": Jasper Philipsen onthult zijn droomkoers

"Word er emotioneel van als ik eraan denk": Jasper Philipsen onthult zijn droomkoers

20:00
Bondscoach De Clercq verrast door Van Aert: "Had dat echt gedacht"

Bondscoach De Clercq verrast door Van Aert: "Had dat echt gedacht"

19:00
Wordt de Giro voor vrouwen te zwaar met Finestre? Ex-renster is klaar en duidelijk

Wordt de Giro voor vrouwen te zwaar met Finestre? Ex-renster is klaar en duidelijk

18:30
Wout van Aert moet iets toegeven over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

Wout van Aert moet iets toegeven over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

18:00
"Dat zei hij tegen mij": Campenaerts weet waar hij aan toe is met Vingegaard

"Dat zei hij tegen mij": Campenaerts weet waar hij aan toe is met Vingegaard

17:00
Kan Evenepoel meedoen voor winst in de Ronde? Van Aert geeft eerlijk antwoord

Kan Evenepoel meedoen voor winst in de Ronde? Van Aert geeft eerlijk antwoord

16:00
Trouwe sponsor blijft langer aan boord bij Alpecin-Deceuninck

Trouwe sponsor blijft langer aan boord bij Alpecin-Deceuninck

14:00
Analisten zijn het roerend eens: Remco Evenepoel gaat deze belangrijke beslissing nemen

Analisten zijn het roerend eens: Remco Evenepoel gaat deze belangrijke beslissing nemen

13:00
Samenwerking met Adrie en ook Mathieu van der Poel wordt extra geprikkeld: KNWU heeft groot nieuws

Samenwerking met Adrie en ook Mathieu van der Poel wordt extra geprikkeld: KNWU heeft groot nieuws

12:30
Vaak voorkomende fouten die wielertoeristen in de winter absoluut moeten vermijden

Vaak voorkomende fouten die wielertoeristen in de winter absoluut moeten vermijden

12:15
Wat is het nu? Wout van Aert corrigeert zichzelf na vele reacties en kiest voor een nieuwe status

Wat is het nu? Wout van Aert corrigeert zichzelf na vele reacties en kiest voor een nieuwe status

03/12
Victor Campenaerts scherp voor beschuldigingen van arrogantie richting Visma: "Je legt je ballen op tafel"

Victor Campenaerts scherp voor beschuldigingen van arrogantie richting Visma: "Je legt je ballen op tafel"

03/12
Ontroering en emoties: Wout van Aert zorgt op onvergetelijke dag zelfs voor traantje van geluk

Ontroering en emoties: Wout van Aert zorgt op onvergetelijke dag zelfs voor traantje van geluk

03/12
"Dat doen ze niet": organisator eerlijk over startgeld Van der Poel en Van Aert

"Dat doen ze niet": organisator eerlijk over startgeld Van der Poel en Van Aert

03/12
Kan hij Van Aert en Van der Poel uitdagen? Vervecken doet zijn zegje over Nys

Kan hij Van Aert en Van der Poel uitdagen? Vervecken doet zijn zegje over Nys

02/12
Alle hoop de kop ingedrukt? Bondscoach De Clercq vreest voor Van Aert

Alle hoop de kop ingedrukt? Bondscoach De Clercq vreest voor Van Aert

02/12
"Denken er niet eens over na": voorstel Pogacar in het verkeerde keelgat geschoten

"Denken er niet eens over na": voorstel Pogacar in het verkeerde keelgat geschoten

02/12
Stevig aan de bak: Philipsen doet boekje open over trainingen met Van der Poel

Stevig aan de bak: Philipsen doet boekje open over trainingen met Van der Poel

02/12
"Dat kan hij niet maken": Wellens duidelijk over afwezigheid Van Aert op WK veldrijden

"Dat kan hij niet maken": Wellens duidelijk over afwezigheid Van Aert op WK veldrijden

02/12
"Dan is het om zeep": Evenepoel onthult waarom opgave in de Tour onvermijdelijk was

"Dan is het om zeep": Evenepoel onthult waarom opgave in de Tour onvermijdelijk was

02/12
Na Nys haakt ook Aerts af voor Wereldbeker, bondscoach kiest twee verrassende vervangers

Na Nys haakt ook Aerts af voor Wereldbeker, bondscoach kiest twee verrassende vervangers

02/12
Uijtdebroeks over vertrek bij Visma-Lease a Bike: "Dat was het kantelpunt"

Uijtdebroeks over vertrek bij Visma-Lease a Bike: "Dat was het kantelpunt"

02/12
Giro-baas probeert Vingegaard te overtuigen met opvallende uitspraak over... Pogacar

Giro-baas probeert Vingegaard te overtuigen met opvallende uitspraak over... Pogacar

02/12
"Bezorgde hem veel hartzeer": trainer onthult grote motivatie bij Wout van Aert

"Bezorgde hem veel hartzeer": trainer onthult grote motivatie bij Wout van Aert

02/12
Hoe bepalen Van der Poel en Van Aert hun kalender? Vervecken helder over hun vraagprijs

Hoe bepalen Van der Poel en Van Aert hun kalender? Vervecken helder over hun vraagprijs

02/12
Twee andere Belgen dan Evenepoel voor de Giro: "Maar misschien heeft hij zelf geen zin"

Twee andere Belgen dan Evenepoel voor de Giro: "Maar misschien heeft hij zelf geen zin"

02/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Thibau Nys Tadej Pogacar Jasper Philipsen Victor Campenaerts Mathieu Heijboer Thijs Zonneveld Cian Uijtdebroeks Jonas Vingegaard Rasmussen Angelo De Clercq Bart Wellens Mads Pedersen Erwin Vervecken Patrick Lefevere Adrie Van Der Poel Grischa Niermann Christoph Roodhooft Simon Yates

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved