Crosslegende komt met prachtige woorden over Thibau en Sven Nys

Zdenek Stybar, voormalig wereldkampioen veldrijden, deelt zijn kijk op de discipline en op de evolutie van Thibau Nys. In een gesprek met Indeleiderstrui spreekt hij over zijn persoonlijke band met de jonge renner en over zijn eigen positie na zijn actieve carrière.

Generaties en groei

Stybar kent Thibau Nys al sinds diens vroege jeugd. “Ik ken hem namelijk sinds hij twee jaar oud was”, vertelt hij. Hij herinnert zich hoe Nys als kind al afdalingen probeerde, wat toen niet zonder zorgen was. “Hij was al vroeg afdalingen aan het doen en toen dachten we: ai, dat gaat niet goed komen…” Inmiddels is die bezorgdheid ongegrond gebleken.

De Tsjechische ex-renner volgt de loopbaan van Nys met belangstelling. Hij noemt het bijzonder om te zien hoe Thibau zijn carrière deelt met zijn vader Sven Nys. “Dat is een droom, dus het is echt heel leuk om te volgen”, gaat Stybar verder.

Eigen koers na afscheid

Stybar zelf heeft geen plannen om terug te keren in competitie. Hij maakt duidelijk dat de beslissing definitief is. “Ik noem het gewoon: boeken toe.” Hoewel hij het fietsen niet heeft opgegeven, blijft het bij recreatief rijden. “Ik fiets nog altijd wel heel graag, dus als ik tijd heb, dan ga ik heel graag fietsen.”

Een comeback sluit hij uit. “Maar een comeback om echt weer te gaan koersen... dat heb ik niet.” Daarmee bevestigt hij dat zijn actieve loopbaan definitief achter hem ligt.

Stybar merkt op dat naast gevestigde namen als Mathieu van der Poel en Wout Van Aert ook andere renners opkomen. Hij ziet dat Thibau Nys opnieuw een stap heeft gezet en dat het deelnemersveld breder wordt, iets wat de sport alleen maar ten goede komt.