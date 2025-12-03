"Word er emotioneel van als ik eraan denk": Jasper Philipsen onthult zijn droomkoers

Jasper Philipsen werd al twee keer tweede in Parijs-Roubaix. Het is ook de klassieker waar hij van droomt om ooit te winnen, maar dan moet hij wel voorbij ploegmaat Mathieu van der Poel.

Met Milaan-Sanremo won Jasper Philipsen vorig jaar zijn eerste monument door in de sprint Michael Matthews en Tadej Pogacar te kloppen. Toch is het zijn grote droom om ooit Parijs-Roubaix te winnen.

Philipsen wil graag Parijs-Roubaix winnen

In 2023 werd Philipsen tweede door Wout van Aert te kloppen in de sprint, vorig jaar was hij sterker dan Mads Pedersen en Nils Politt op de piste van Roubaix, maar wel op drie minuten van Mathieu van der Poel.

"Het is een koers waar ik echt voor leef, waar ik veel passie voor heb en zelfs geëmotioneerd van word als ik eraan denk. Voor wedstrijden als Parijs-Roubaix ben ik ooit beginnen koersen", zegt Philipsen bij Café Koers.

Parijs-Roubaix belangrijk voor Alpecin-Deceuninck

Volgens Philipsen sluit Parijs-Roubaix goed aan bij zijn DNA als renner en dat van zijn ploeg Alpecin-Deceuninck. Naast de Ronde van Vlaanderen is Parijs-Roubaix ook de klassieker die in België het meeste leeft.

Philipsen vindt het dan ook leuk om te focussen op Parijs-Roubaix. "Misschien verschuift dat over een paar jaar en ga ik me meer richten op sprints omdat ik dat intrinsiek het beste kan. Maar wie niet waagt, niet wint."