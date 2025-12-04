Veiling van bijzondere fiets van Pogacar op weg naar straf hoogtepunt

Foto: © photonews

De fiets waarmee Tadej Pogacar meerdere topzeges behaalde, wordt geveild bij Sotheby's. Het hoogste bod staat inmiddels op 60.000 euro, fors boven de oorspronkelijke schatting van 13.000 tot 17.000 euro.

Historisch exemplaar

Pogacar begon het seizoen met een wit model van de Colnago Y1RS, maar schakelde tijdens de tweede rustdag van de Tour over op een zwart exemplaar met regenboogaccenten. Dat specifieke frame werd sindsdien gebruikt bij zijn belangrijkste overwinningen.

Volgens Sotheby’s kreeg de fiets zijn eerste officiële inzet in de zestiende etappe van de Ronde van Frankrijk. “De fiets maakte zijn officiële debuut in de zestiende etappe van de Ronde van Frankrijk, om de iconische Mont Ventoux te bedwingen”, klinkt het. Daarmee werd het startschot gegeven voor een reeks historische prestaties.

Grote zeges en verzamelwaarde

Met dit exemplaar verzekerde Pogacar zich van zijn vierde eindzege in de Tour. Sindsdien gebruikte hij geen andere fiets meer. Hij won ermee op het WK, het EK en pakte ermee ook voor de vijfde keer de winst in de Ronde van Lombardije.

Sotheby’s omschrijft het object als een uniek verzamelstuk. “Het is een unieke en historische racemachine. Een fiets voor de meest gepassioneerde verzamelaars.” Daarmee wordt de exclusieve waarde van het exemplaar onderstreept.

Lees ook... Tadej Pogacar begint met groot verlies aan nieuw seizoenHet huidige bod bedraagt 70.000 dollar, omgerekend 60.000 euro. De veiling loopt nog tot 5 december, waardoor de uiteindelijke verkoopprijs mogelijk nog verder zal oplopen. Je kan de veiling via deze link volgen.

