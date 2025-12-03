Samenwerking met Adrie en ook Mathieu van der Poel wordt extra geprikkeld: KNWU heeft groot nieuws

Er is groot nieuws dat ook de familie Van der Poel blij zal maken. De KNWU kan aankondigen dat Nederland zowat het epicentrum van de koers wordt in 2028.

Het was eerder al bekend dat het WK veldrijden in 2028 opnieuw in Hoogerheide zal doorgaan. In het persbericht vermeldt de KNWU ook expliciet de samenwerking met de Wielerunie Grote Prijs Adrie van der Poel. Er wordt een heus Dutch Cycling Festival op poten gezet om het 100-jarig bestaan van de KNWU in 2028 te vieren.

Het WK veldrijden zal daar dus deel van uitmaken, maar ook het EK wegwielrennen en het BMX Freestyle. Dit alles zal plaatsvinden in Noord-Brabant, de eerste deelnemende provincie aan het Dutch Cycling Festival. Met de bekendmaking dat het EK op de weg in Nederland doorgaat, kan dit ook voor Mathieu van der Poel een prikkel zijn om hieraan mee te doen.

Drie topsportevenementen in Nederland in 2028

Maurice Leeser, directeur-bestuurder van de KNWU, is alvast klaar om de wielergemeenschap te ontvangen. "Fantastisch dat de provincie Noord-Brabant en partners prominent onderdeel zijn van het Dutch Cycling Festival, door drie topsportevenementen in 2028 te hosten. We laten samen met onze renners, wielerclubs, vrijwilligers en partners zien hoe (top)sport, plezier en maatschappelijke impact hand in hand gaan."

Bas Maes, de gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, is uiteraard ook in de wolken. "Ik ben trots dat Brabant en wielrennen op deze manier weer onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Hier werd wielergeschiedenis geschreven, hier groeide de wielersport uit tot volkssport. Met deze drie internationale kampioenschappen eren we dat verleden en investeren we tegelijk in de toekomst."

Pogacar dit jaar winnaar van EK

