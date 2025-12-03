'Lidl-Trek heeft al beslissing genomen welke grote Thibau Nys in 2026 rijdt'

Thibau Nys is nog volop aan het veldritseizoen bezig, maar zit ook al met het wegseizoen in zijn achterhoofd. Lidl-Trek zou Nys volgend jaar naar de Giro willen sturen.

Dit jaar maakte Thibau Nys zijn debuut in een grote ronde en hij mocht meteen proeven van de Tour. Nys reed zijn eerste grote ronde ook uit, maar op het vlak van resultaten viel het toch allemaal wat tegen.

Tour werd geen succes voor Nys

Nys eindigde slechts in vier etappes in de top 100, zijn beste notering was een twaalfde plaats in de vijftiende etappe naar Carcassonne. Nys zat toen in een groep die sprintte voor de derde plaats, op anderhalve minuut van Tim Wellens.

In de bergen droeg Nys wel zijn steentje bij om zijn ploegmaat en groene trui Jonathan Milan bij te staan. Volgens Paul Herygers zat Nys op het einde van de Tour niet aan het einde van zijn Latijn.

Rijdt Nys de Giro in 2026?

Volgens La Gazetta dello Sport zou Lidl-Trek in 2026 Nys naar de Giro willen sturen, die op op 8 mei van start gaat in Bulgarije. Renaat Schotte stelde al dat Nys op dag twee een gooi zou kunnen doen naar de roze trui.

Klassiekers zoals de Amstel Gold Race (19 april), de Waalse Pijl (22 april) en Luik-Bastenaken-Luik (26 april) zullen wellicht ook weer op zijn programma staan. Het WK veldrijden op 1 februari zal voor Nys zijn laatste cross van het seizoen worden, daarna zal hij weer focussen op de weg.