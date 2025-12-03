"Dat zei hij tegen mij": Campenaerts weet waar hij aan toe is met Vingegaard

Victor Campenaerts speelde in zijn eerste jaar bij Visma-Lease a Bike een belangrijke rol voor Jonas Vingegaard. Ook volgend jaar zullen de twee wellicht vaak samen aan de start staan.

De transfer van Victor Campenaerts naar Visma-Lease a Bike was een schot in de roos. In de Tour was Campenaerts bergop één van de beste helpers van Vingegaard, die wel tevreden moest zijn met de tweede plaats.

Pogacar te sterk voor Vingegaard in de Tour

Meer zat er volgens Campenaerts echter ook niet in voor de Deen. "We kunnen eerlijk zeggen dat Tadej sterker was dan Jonas in de Tour", zegt Campenaerts bij Domestique Hotseat podcast. "We hebben alles geprobeerd wat we konden."

Niet alleen in de Tour waren Campenaerts en Vingegaard ploegmaats, maar ook in Parijs-Nice, de Dauphiné en de Vuelta. In totaal hebben ze 47 koersdagen samen in 2025, al hadden er dat ook nog meer kunnen zijn.

Vingegaard is Campenaerts dankbaar

Vingegaard moest Parijs-Nice verlaten na een val, Campenaerts gaf op de tweede rustdag van de Vuelta ziek op. De Deen was echter zeer tevreden over het werk dat Campenaerts dit jaar voor hem opknapte.

Lees ook... Victor Campenaerts scherp voor beschuldigingen van arrogantie richting Visma: "Je legt je ballen op tafel"›"We zaten onlangs samen aan tafel en hij benadrukte met hoe blij hij is met mijn werk. Hij zei: "Ik weet mijn programma voor volgend jaar nog niet, maar ik weet wel wat jouw programma zal zijn, want je gaat veel tijd met me doorbrengen.'"