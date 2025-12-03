Wordt de Giro voor vrouwen te zwaar met Finestre? Ex-renster is klaar en duidelijk

Bij de mannen zorgde de Colle delle Finestre voor de beslissing in de Giro. Volgend jaar mogen de vrouwen de mythische beklimming oprijden tijdens hun Giro.

De Giro d'Italia Women overlapte de voorbije jaren met het begin van de Tour bij de mannen, waardoor die erg weinig aandacht kreeg. Vanaf volgend jaar zal de Giro voor vrouwen beginnen tijdens het slotweekend van de mannen.

Giro d'Italia Women krijgt nieuwe plaats op kalender

Van 30 mei tot en met 7 juni zullen de vrouwen dan hun Ronde van Italië rijden. Doordat de Tour de France Femmes (1 tot 8 augustus) een week naar achter wordt geschoven, kan de Giro met de Tour gecombineerd worden.

"De rensters zijn vragende partij voor de kalenderverschuiving geweest. Er was heel weinig aandacht voor deze koers, maar die zal nu groter zijn", zegt ex-renster Marijn de Vries bij Radio 1.

Finestre scherprechter in Giro d'Italia Women

Op de voorlaatste dag van de Giro moeten de vrouwen over de Colle delle Finestre (18,2 km aan gemiddeld 9,2%). Volgens De Vries willen de vrouwen die mythische beklimmingen ook graag in het parcours.

"Je wil de beklimmingen voelen die je ziet op tv. Dat krijg je niet op cols die niemand kent. Kijk naar de Mont Ventoux bij de Tour: de vrouwen zijn er hartstikke blij mee", stelt de Nederlandse nog.