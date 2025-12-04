Jasper Philipsen heeft zijn grote plan voor 2026 al helemaal klaar

Jasper Philipsen kende in 2025 een seizoen met zeven zeges op topniveau. Toch ligt de focus intussen al op de toekomst, waarin hij zijn aanpak duidelijk heeft vastgelegd.

Sterke generatie en erkenning

De renner benadrukt dat hij deel uitmaakt van een uitzonderlijke lichting. “Sinds ik als kind het wielrennen volg, kan ik me in België geen generatie herinneren die zo sterk was”, vertelt onze landgenoot aan Het Nieuwsblad.

Hij wijst op de aanwezigheid van sprinters, tijdrijders en klimmers die samen het niveau omhoog tillen. Voor hem is het een eer om opnieuw genomineerd te zijn voor de Flandrien-trofee. “In 2023 heb ik hem kunnen winnen, dat was een heel mooie bekroning.”

Voorbereiding en koerskeuzes

Zijn eerste rittenkoers van 2025, de UAE Tour, leverde geen etappezege op. Dat was opvallend, aangezien hij sinds 2022 telkens succes kende in meerdaagse wedstrijden. “Het was een beetje atypisch. Als je gewoon bent om in meerdaagse wedstrijden een rit te winnen, ga je er altijd naartoe met als doel te proberen winnen.” Toch lag de nadruk dit keer op bredere ploegdoelen.

Philipsen geeft aan dat er keuzes zijn gemaakt in de voorbereiding. Het team werkte richting het klassieke voorjaar, waardoor de sprint minder centraal stond.

Lees ook... "Word er emotioneel van als ik eraan denk": Jasper Philipsen onthult zijn droomkoers ›Hij erkent dat concurrenten meer specifiek op snelheid trainden en daardoor sterker waren. “In 2026 wordt dat opnieuw de aanpak: ik wil in het eerste gedeelte van het seizoen klassiek renner zijn en ga daar mijn trainingen op richten”, is hij heel erg duidelijk.

De sprinter koppelt zijn ambities aan een duidelijke strategie. Het klassieke werk krijgt prioriteit, terwijl rittenkoersen in die periode ondergeschikt zijn, net als etappezeges. Deze lijn moet hem toelaten om zich verder te ontwikkelen als veelzijdige renner.