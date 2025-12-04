🎥 De eerste beelden: Remco Evenepoel gespot op nieuwe fiets van Red Bull-BORA-hansgrohe

Remco Evenepoel bereidt zich voor op zijn eerste seizoen bij Red Bull-BORA-hansgrohe in 2026. Hij werd gespot op een nieuwe fiets tijdens een trainingskamp in Spanje.

Onze landgenoot maakte eerder dit jaar de overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Met deze transfer kiest hij voor een omgeving die hem volgens de ploegleiding de juiste ondersteuning kan bieden. Het team benadrukt dat hij een centrale rol krijgt in het rondewerk en dat de selectie volledig rond hem wordt uitgebouwd.

Ambities binnen de ploeg

Red Bull-BORA-hansgrohe ziet in Evenepoel een kopman voor zowel grote rondes als klassiekers. De ploegleiding gaf aan dat zijn kwaliteiten en koersinstinct aansluiten bij de ambities van het team. “We zijn ervan overtuigd dat Remco bij ons de volgende stap kan zetten”, klonk het. Daarmee wordt duidelijk dat de focus ligt op het behalen van eindzeges in de belangrijkste wedstrijden.

Tijdens het trainingskamp in Spanje verschenen de eerste beelden van Evenepoel op het nieuwe materiaal van de ploeg. De fiets, met wit en goud, werd vastgelegd in een video die je hieronder kan bekijken. Het beeldmateriaal toont hoe hij de eerste kilometers afwerkt op het nieuwe model.

Voorbereiding richting seizoen

De trainingen in Spanje vormen het startpunt van de voorbereiding op 2026. Evenepoel werkt daar samen met zijn nieuwe ploeggenoten en test het materiaal dat hem doorheen het jaar zal begeleiden. Het team benadrukt dat deze fase cruciaal is om de afstemming tussen renner en materiaal te optimaliseren.

