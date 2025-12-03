Amper vier renners van de top tien aan de start: Wereldbeker in Terralba stevig onthoofd

Zondag wordt in in Terralba, op het Italiaanse eiland Scicilië, de derde manche van de Wereldbeker gereden. Veel crossers passen echter en kiezen voor een stage.

Belgisch kampioen Thibau Nys en Toon Aerts haakten al af voor de derde manche van de Wereldbeker in Terralba. Zij kiezen voor een stage in Spanje om zich klaar te stomen voor de kerstperiode.

Zij zijn echter niet de enige Belgen die zondag niet aan de start zullen staan. Ook Jente Michels en Emiel Verstrynge, nochtans zesde en achtste in het klassement, blijven in Spanje om te trainen.

Mason haakt af voor Wereldbeker Terralba

Ook enkele buitenlandse renners zijn er zondag niet bij door een stage. Lars van der Haar is samen met Thibau Nys vertrokken, de Britse kampioen Cameron Mason heeft na lang twijfelen er toch voor gekozen om Terralba links te laten liggen.

"Omdat ik mij zo goed voel en veel renners afhaken, heb ik nog getwijfeld om er toch te starten, maar ik wil mij toch aan het oorspronkelijke plan houden, in functie van de drukke kerstperiode", zegt Mason bij HLN.

Amper vier renners van de top tien aan de start

Van de top vier van het klassement zullen slechts vier renners zondag aan de start staan: Sweeck (2de), Nieuwenhuis (4de), Vandeputte (7de) en Kamp (9ste). Vanthourenhout (11de), Ronhaar (20ste) en Wyseure (26ste) krijgen dan weer kansen om op te schuiven.