Amper vier renners van de top tien aan de start: Wereldbeker in Terralba stevig onthoofd

Amper vier renners van de top tien aan de start: Wereldbeker in Terralba stevig onthoofd
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Zondag wordt in in Terralba, op het Italiaanse eiland Scicilië, de derde manche van de Wereldbeker gereden. Veel crossers passen echter en kiezen voor een stage.

Belgisch kampioen Thibau Nys en Toon Aerts haakten al af voor de derde manche van de Wereldbeker in Terralba. Zij kiezen voor een stage in Spanje om zich klaar te stomen voor de kerstperiode. 

Zij zijn echter niet de enige Belgen die zondag niet aan de start zullen staan. Ook Jente Michels en Emiel Verstrynge, nochtans zesde en achtste in het klassement, blijven in Spanje om te trainen.

Mason haakt af voor Wereldbeker Terralba 

Ook enkele buitenlandse renners zijn er zondag niet bij door een stage. Lars van der Haar is samen met Thibau Nys vertrokken, de Britse kampioen Cameron Mason heeft na lang twijfelen er toch voor gekozen om Terralba links te laten liggen. 

"Omdat ik mij zo goed voel en veel renners afhaken, heb ik nog getwijfeld om er toch te starten, maar ik wil mij toch aan het oorspronkelijke plan houden, in functie van de drukke kerstperiode", zegt Mason bij HLN. 

Amper vier renners van de top tien aan de start

Lees ook... Kan hij Van Aert en Van der Poel uitdagen? Vervecken doet zijn zegje over NysVan de top vier van het klassement zullen slechts vier renners zondag aan de start staan: Sweeck (2de), Nieuwenhuis (4de), Vandeputte (7de) en Kamp (9ste). Vanthourenhout (11de), Ronhaar (20ste) en Wyseure (26ste) krijgen dan weer kansen om op te schuiven. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Thibau Nys

Meer nieuws

Kan Evenepoel meedoen voor winst in de Ronde? Van Aert geeft eerlijk antwoord

Kan Evenepoel meedoen voor winst in de Ronde? Van Aert geeft eerlijk antwoord

16:00
Trouwe sponsor blijft langer aan boord bij Alpecin-Deceuninck

Trouwe sponsor blijft langer aan boord bij Alpecin-Deceuninck

14:00
Analisten zijn het roerend eens: Remco Evenepoel gaat deze belangrijke beslissing nemen

Analisten zijn het roerend eens: Remco Evenepoel gaat deze belangrijke beslissing nemen

13:00
Samenwerking met Adrie en ook Mathieu van der Poel wordt extra geprikkeld: KNWU heeft groot nieuws

Samenwerking met Adrie en ook Mathieu van der Poel wordt extra geprikkeld: KNWU heeft groot nieuws

12:30
Vaak voorkomende fouten die wielertoeristen in de winter absoluut moeten vermijden

Vaak voorkomende fouten die wielertoeristen in de winter absoluut moeten vermijden

12:15
Wat is het nu? Wout van Aert corrigeert zichzelf na vele reacties en kiest voor een nieuwe status

Wat is het nu? Wout van Aert corrigeert zichzelf na vele reacties en kiest voor een nieuwe status

11:00
Victor Campenaerts scherp voor beschuldigingen van arrogantie richting Visma: "Je legt je ballen op tafel"

Victor Campenaerts scherp voor beschuldigingen van arrogantie richting Visma: "Je legt je ballen op tafel"

10:00
Ontroering en emoties: Wout van Aert zorgt op onvergetelijke dag zelfs voor traantje van geluk

Ontroering en emoties: Wout van Aert zorgt op onvergetelijke dag zelfs voor traantje van geluk

09:30
"Dat doen ze niet": organisator eerlijk over startgeld Van der Poel en Van Aert

"Dat doen ze niet": organisator eerlijk over startgeld Van der Poel en Van Aert

07:00
Kan hij Van Aert en Van der Poel uitdagen? Vervecken doet zijn zegje over Nys

Kan hij Van Aert en Van der Poel uitdagen? Vervecken doet zijn zegje over Nys

20:00
Alle hoop de kop ingedrukt? Bondscoach De Clercq vreest voor Van Aert

Alle hoop de kop ingedrukt? Bondscoach De Clercq vreest voor Van Aert

21:30
"Denken er niet eens over na": voorstel Pogacar in het verkeerde keelgat geschoten

"Denken er niet eens over na": voorstel Pogacar in het verkeerde keelgat geschoten

20:30
Stevig aan de bak: Philipsen doet boekje open over trainingen met Van der Poel

Stevig aan de bak: Philipsen doet boekje open over trainingen met Van der Poel

19:00
"Dat kan hij niet maken": Wellens duidelijk over afwezigheid Van Aert op WK veldrijden

"Dat kan hij niet maken": Wellens duidelijk over afwezigheid Van Aert op WK veldrijden

18:30
"Dan is het om zeep": Evenepoel onthult waarom opgave in de Tour onvermijdelijk was

"Dan is het om zeep": Evenepoel onthult waarom opgave in de Tour onvermijdelijk was

18:00
Na Nys haakt ook Aerts af voor Wereldbeker, bondscoach kiest twee verrassende vervangers

Na Nys haakt ook Aerts af voor Wereldbeker, bondscoach kiest twee verrassende vervangers

02/12
Uijtdebroeks over vertrek bij Visma-Lease a Bike: "Dat was het kantelpunt"

Uijtdebroeks over vertrek bij Visma-Lease a Bike: "Dat was het kantelpunt"

17:00
Giro-baas probeert Vingegaard te overtuigen met opvallende uitspraak over... Pogacar

Giro-baas probeert Vingegaard te overtuigen met opvallende uitspraak over... Pogacar

16:30
"Bezorgde hem veel hartzeer": trainer onthult grote motivatie bij Wout van Aert

"Bezorgde hem veel hartzeer": trainer onthult grote motivatie bij Wout van Aert

02/12
Hoe bepalen Van der Poel en Van Aert hun kalender? Vervecken helder over hun vraagprijs

Hoe bepalen Van der Poel en Van Aert hun kalender? Vervecken helder over hun vraagprijs

02/12
Twee andere Belgen dan Evenepoel voor de Giro: "Maar misschien heeft hij zelf geen zin"

Twee andere Belgen dan Evenepoel voor de Giro: "Maar misschien heeft hij zelf geen zin"

02/12
Dit denken ze bij Visma Lease a Bike over het parcours van de Giro 2026: "Iedereen voelt dat"

Dit denken ze bij Visma Lease a Bike over het parcours van de Giro 2026: "Iedereen voelt dat"

02/12
Evenepoel ziet groot verschil bij Red Bull-BORA-hansgrohe: "Drie, vier maanden geleden al geregeld"

Evenepoel ziet groot verschil bij Red Bull-BORA-hansgrohe: "Drie, vier maanden geleden al geregeld"

02/12
Leuk vooruitzicht voor zijn fans: 'Dit staat op het wegprogramma van Wout van Aert'

Leuk vooruitzicht voor zijn fans: 'Dit staat op het wegprogramma van Wout van Aert'

02/12
Geen Pedersen en Van der Poel in In Flanders Fields? Tim Merlier spreekt klare taal

Geen Pedersen en Van der Poel in In Flanders Fields? Tim Merlier spreekt klare taal

02/12
Bart Wellens geeft duidelijke opdracht aan Thibau Nys als Mathieu van der Poel zal crossen

Bart Wellens geeft duidelijke opdracht aan Thibau Nys als Mathieu van der Poel zal crossen

02/12
"Hij maakte er een show van": Remco Evenepoel houdt zich niet in over Tadej Pogacar

"Hij maakte er een show van": Remco Evenepoel houdt zich niet in over Tadej Pogacar

02/12
"Een Belg in het roze op dag twee": analist schuift onverwachte naam naar voor in Giro

"Een Belg in het roze op dag twee": analist schuift onverwachte naam naar voor in Giro

02/12
Legt iedereen zich neer bij Pogacar en Van der Poel? Tom Boonen zegt wat er moet gebeuren

Legt iedereen zich neer bij Pogacar en Van der Poel? Tom Boonen zegt wat er moet gebeuren

02/12
Shortlist bekend: deze wielrenners maken nog kans om Sportman van het Jaar te worden

Shortlist bekend: deze wielrenners maken nog kans om Sportman van het Jaar te worden

02/12
Merlier snoert Armstrong de mond: "Net andersom bij mij"

Merlier snoert Armstrong de mond: "Net andersom bij mij"

02/12
Kan Van Aert in het veld Van der Poel kloppen? Herygers geeft zijn ongezouten mening

Kan Van Aert in het veld Van der Poel kloppen? Herygers geeft zijn ongezouten mening

01/12
"Absoluut niet": Thibau Nys wil er niet van weten als het over Mathieu van der Poel gaat

"Absoluut niet": Thibau Nys wil er niet van weten als het over Mathieu van der Poel gaat

01/12
Vanthourenhout is onzichtbaar geworden, Wellens wijst ook naar Iserbyt

Vanthourenhout is onzichtbaar geworden, Wellens wijst ook naar Iserbyt

01/12
🎥 "Nog nooit zoiets gezien": Matteo Jorgenson diep onder de indruk van ploegmaat

🎥 "Nog nooit zoiets gezien": Matteo Jorgenson diep onder de indruk van ploegmaat

01/12
Van der Poel traint al weken in Spanje, vader Adrie onthult grootste nadeel daarvan

Van der Poel traint al weken in Spanje, vader Adrie onthult grootste nadeel daarvan

01/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Thibau Nys Bart Wellens Tadej Pogacar Tim Merlier Toon Aerts Cian Uijtdebroeks Tom Boonen Angelo De Clercq Adrie Van Der Poel Matteo Jorgenson Thijs Zonneveld Thibau Nys Johan Bruyneel Mads Pedersen Mathieu Heijboer Patrick Lefevere Grischa Niermann

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved