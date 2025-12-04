"Laat hem maar zo'n type worden": Tim Merlier spreekt klare taal over zoontje Jules

Tim Merlier gaf in een gesprek met Het Nieuwsblad een inkijk in hoe zijn zoontje Jules, die in februari drie jaar wordt, zijn carrière beleeft. De renner beschreef hoe zijn kind al opmerkelijk veel interesse toont in fietsen en koers.

Bewustzijn van de wielerwereld

Volgens Tim Merlier herkent zoontje Jules de koersgeluiden meteen. “Als er koers op tv is of als hij het geluid van koers op de gsm hoort, zegt hij ‘papa’, ook als papa niet meedoet”, klinkt het. Het kind koppelt dus automatisch wielrennen aan zijn vader.

Ook in de dagelijkse routine merkt Merlier dat zijn zoon betrokken is. “Als ik naar de kelder ga, beseft hij heel goed dat ik dan aan mijn fiets ga sleutelen.” Jules volgt hem daarbij graag en probeert zelf ook iets aan zijn fiets te doen.

Sportieve aanleg en toekomstbeeld

Merlier gaf aan dat zijn zoon opvallend snel fietst voor zijn leeftijd. “Het wordt soms gevaarlijk.” Toch probeert hij af en toe variatie te brengen door hem ook een bal te geven, zodat hij andere sporten leert kennen.

De renner benadrukte dat hij graag ziet dat zijn zoon een sport beoefent, maar niet noodzakelijk in dezelfde discipline. “Ik wil graag dat hij een sport beoefent. Als het wielrennen zou worden, liever geen sprinter.”

