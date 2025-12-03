Nys en co laten Wereldbeker links liggen: Flanders Classics reageert vol onbegrip

Zondag wordt op Sardinië de derde manche van de Wereldbeker gereden. Dat veel crossers de cross links laten liggen, stuit op onbegrip bij Flanders Classics.

Voor het tweede jaar op rij dreigt de manche van de Wereldbeker op het Italiaanse eiland Sardinië uit te draaien op een sisser. Vorig jaar moest de cross al afgelast worden door een storm.

Nu zal het deelnemersveld echter tegenvallen. Voor toppers als Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tibor Del Grosso komt Sardinië te vroeg. De Nederlanders maken wellicht volgende week hun rentree in Namen, Van Aert een week later in Antwerpen.

Veel crossers op stage in Spanje

Maar ook heel wat 'echte' crossers lassen een pauze in en kiezen voor een Spaanse stage in plaats van de manche in de Wereldbeker op Sardinië. Zo zijn leider Thibau Nys en Europees kampioen Toon Aerts afwezig.

Bij de vrouwen zijn Amandine Fouquenet en Europese kampioene Inge van der Heijden, de nummers twee en drie uit de stand, er dan weer niet bij. Lucinda Brand was vorige week afwezig in Flamanville, maar is er nu wel weer bij.

Flanders Classics teleurgesteld door vele afwezigen

Lees ook... 'Lidl-Trek heeft al beslissing genomen welke grote Thibau Nys in 2026 rijdt'›De vele afwezigen zijn echter een doorn in het oog van Flanders Classics, de organisator van de Wereldbeker. "Met heenvluchten op vrijdag en zaterdag plus een terugvlucht op zondagavond is de locatie van deze Wereldbekermanche nochtans vlot bereikbaar", klinkt het bij HLN.