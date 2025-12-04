Tadej Pogacar begint met groot verlies aan nieuw seizoen

Bij UAE Team Emirates verlaat een vaste kracht de ploeg van Tadej Pogacar. Joseba Elguezabal, jarenlang de persoonlijke verzorger van de Sloveense renner, kiest voor een nieuwe uitdaging bij voetbalclub Athletic Bilbao.

Vertrek naar het voetbal

Elguezabal werkte sinds 2019 onafgebroken met Pogacar en was aanwezig bij al zijn grote zeges, waaronder vier eindoverwinningen in de Tour de France. Volgens Spaanse media gaat hij nu aan de slag bij de medische staf van Athletic Bilbao. “Het is veel meer dan een werkrelatie,” klonk het in El Correo.

De overstap betekent dat Pogacar een vertrouweling verliest die hem na elke koers begeleidde. Elguezabal was de eerste die hem opving na een finish en speelde een belangrijke rol in het herstelproces van de renner.

Continuïteit en impact

Voor UAE Team Emirates blijft de sportieve kern grotendeels intact, maar de staf rond Pogacar ondergaat hiermee wel een wijziging. “Hij was sinds mijn eerste profjaar de vaste man die mijn lichaam verzorgde,” vertelde Pogacar eerder. Het vertrek wordt gezien als een opvallende verschuiving richting een andere sport.

Athletic Bilbao haalt met Elguezabal ervaring uit de wielerwereld binnen. De club volgt een trend waarbij voetbalploegen specialisten uit andere disciplines aantrekken om hun spelers beter te laten herstellen en presteren.

De Baskische verzorger werkte in het verleden al kort bij de jeugdopleiding van Athletic en keert nu terug in een prominente rol. Voor Pogacar betekent dit dat hij in 2026 zonder een van zijn meest vertrouwde begeleiders aan het nieuwe seizoen begint.

De veeleisende kalender van de Sloveen blijft ongewijzigd, maar de ploeg zal intern moeten zorgen voor vervanging. Het vertrek van Elguezabal markeert een einde aan een samenwerking die meer dan zes jaar duurde en cruciaal was voor de successen van Pogacar.