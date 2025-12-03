Analisten zijn het roerend eens: Remco Evenepoel gaat deze belangrijke beslissing nemen

Remco Evenepoel moet nog altijd een hele belangrijke beslissing nemen. Enkele analisten zijn er zeker van: hij gaat naar de Tour maar niet naar de Giro.

De Giro heeft net het parcours voorgesteld voor de editie van 2026. Er zijn slechts veertig tijdritkilometers in opgenomen en dat is wellicht niet voldoende om Evenepoel te overtuigen om opnieuw naar de Giro te komen. Wellicht maakt het plan 'Giro en klassiekers' nu meer kans dan het plan 'Giro en Tour'. Dat is zowat de keuze die Evenepoel wacht.

In de Lanterne Rouge Cycling Podcast overloopt Benji Naesen de mogelijke schema's. "Laten we zeggen dat hij Milaan-Sanremo en de heuvelklassiekers doet, of zelfs de Ronde van Vlaanderen. Om dan ook nog de Giro en de Tour de France te rijden: dat is zwaar gokken met je programma. Ik verwacht dat het de klassiekers en de Tour de France worden, in plaats van de klassiekers én de Giro én de Tour."

Broe verwacht veel van Evenepoel in Ardennenklassiekers

Bij Patrick Broe, de collega van Naesen, is een soortgelijk geluid te horen. "Ik verwacht niet dat hij de Giro rijdt", zegt Broe over Evenepoel. "Hij gaat zich volop voorbereiden op de Ardennenklassiekers. Hij zal zeker in goede vorm naar de Ardennen gaan", voorspelt de Head of Strategy van Visma-Lease a Bike. "De Tour wordt dan het grote doel."

Het is nochtans haalbaar om als klassementsrenner zowel de Giro als de Tour in hetzelfde jaar te rijden. Dat heeft Tadej Pogacar in het moderne wielrennen al bewezen. "Voor zijn dubbel Giro-Tour in 2024 nam Pogacar enkel Luik-Bastenaken-Luik erbij. Evenepoel zal ook het WK willen winnen op de weg en in het tijdrijden. Ik zie hem niet naar de Giro gaan."

Benji Naesen zeker dat Evenepoel de Tour rijdt

Lees ook... "Dan is het om zeep": Evenepoel onthult waarom opgave in de Tour onvermijdelijk was›Overigens is er over de deelname van Evenepoel aan de Tour de France formeel ook nog geen honderd procent zekerheid. Benji Naesen denkt echter niet dat hierover ook maar enige twijfel bestaat. "Hij rijdt zeker de Tour", aldus Naesen.