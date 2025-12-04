Gejuich en euforie: eerste cross in jaren krijgt meteen topaffiche

Na zeventien jaar afwezigheid keert de veldrit terug naar Hofstade. De gemeente Zemst investeert in een organisatie die meteen een duel tussen Van Aert en Van der Poel mag verwelkomen.

Burgemeester Bart Coopman reageert enthousiast. “Toen ik hoorde dat zowel Van Aert als Van der Poel bij ons zullen rijden, heb ik toch een gaatje in de lucht gesprongen”, vertelt hij meteen aan Het Nieuwsblad.

Beperkt aantal duels

Hofstade behoort tot een selecte groep van vijf locaties waar beide renners deze winter aan de start verschijnen. Naast Hofstade zijn dat onder meer Loenhout en Mol. De schaarste verhoogt de waarde van hun aanwezigheid. Organisator Golazo bevestigt dat. “Ze zijn de investering meer dan waard”, klinkt het daar.

Christoph Impens van Golazo geeft aan dat de kalenderafstemming met beide renners jaarlijks een uitdaging vormt. “Alleen bij Wout en Mathieu is het altijd lang wachten.” De rest van het peloton maakt sneller keuzes.

De timing van winterstages en het wegseizoen speelt mee in de planning. “Hoe is hun conditie? Welke winterstages organiseert hun wegploeg? Hoe moet dat ingepast worden richting wegprogramma?”

Laatste afstemming

Lees ook... Hoort Wout van Aert eigenlijk wel tussen de genomineerden voor de Flandrien te staan?›De definitieve invulling gebeurt vaak pas vlak voor bekendmaking. “Donderdagavond hing ik nog met Philip Roodhooft aan de lijn voor de exacte invulling.” Golazo geeft hun voorkeuren door, maar garanties zijn er niet.

Gemeenten en organisatoren blijven afhankelijk van de keuzes van de renners. “Wij kunnen hen niets garanderen. Zij beslissen dat solo.” Toch is de impact groot, zeker bij een duel tussen de Grote Twee. Hofstade rekent op een sterke toeloop, ondanks logistieke uitdagingen.