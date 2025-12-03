Trouwe sponsor blijft langer aan boord bij Alpecin-Deceuninck

Trouwe sponsor blijft langer aan boord bij Alpecin-Deceuninck
Foto: © photonews

Alpecin-Deceuninck heeft met IKO een sponsor langer aan zich kunnen binden. Het bedrijf is al sinds het begin van de ploeg aan boord en blijft sponsor tot eind 2028.

"Van dag één tot eind 2028! IKO verlengt haar jarenlange samenwerking met Alpecin-Deceuninck met nog eens drie jaar, waarmee onze samenwerking op een ongelooflijke 17 jaar zal uitkomen", schrijft de ploeg op zijn sociale media. 

"Partners zoals IKO ondersteunen niet alleen een team, ze helpen ook een verhaal te schrijven. Op loyaliteit, vertrouwen en nog veel meer momenten samen!", wordt het bericht van Alpecin-Deceuninck afgesloten. 

IKO blij met verlengde deal bij Alpecin-Deceuninck

"Met IKO schrijven we al sinds het begin mee aan een geweldig verhaal", zegt Dirk Theuns, CEO van IKO. "We zijn door de jaren heen uitgegroeid tot een solide partner voor de WorldTour- en opleidingsploeg."

"We hebben gedenkwaardige successen weten te boeken, in grote rondes en monumenten. IKO heeft een passie voor sport en de wielerploeg en dus is het een meer dan natuurlijke stap om de samenwerking te verlengen. We willen samen verder groeien."

Wat met Deceuninck?

IKO zal echter niet de rol van Deceuninck overnemen als tweede naamsponsor. Zij kondigden in maart aan dat ze hun bijdrage zouden terugschroeven, maar op de UCI-lijst van ploegen voor 2026 staat nog altijd Alpecin-Deceuninck. Blijft Deceuninck dan toch aan boord als tweede naamsponsor?

