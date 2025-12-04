OFFICIEEL Remco Evenepoel krijgt er nog een Belgische ploegmaat bij

OFFICIEEL Remco Evenepoel krijgt er nog een Belgische ploegmaat bij
Foto: © photonews

Red Bull - BORA - hansgrohe heeft zijn selectie voor 2026 volledig afgerond en telt nu 30 renners. Ook Arne Marit wordt ploegmaat van Remco Evenepoel.

Nieuwe Belgische versterking

Het Duitse WorldTeam heeft de laatste plaats in de ploeg ingevuld met Arne Marit. De 26-jarige Belg staat bekend om zijn snelheid in massasprints en zijn prestaties in eendagswedstrijden. Hij onderscheidt zich bovendien door constante resultaten gedurende het hele seizoen.

Marit reed eerder al in diverse klassiekers, etappekoersen en zelfs een grote ronde. Zijn regelmaat van januari tot oktober maakt hem een betrouwbare kracht binnen het peloton. Daarmee sluit hij aan bij een kern die mikt op successen in zowel sprints als klassiekers.

Reactie vanuit de ploegleiding

Zak Dempster, Chief of Sports bij Red Bull – BORA – hansgrohe, benadrukt de waarde van de nieuwe aanwinst. “Arne is een renner die meteen verschil kan maken in uiteenlopende koersen. Zijn snelheid, koersinstinct en betrouwbaarheid doorheen een volledig seizoen maken hem een versterking voor onze sprint- en klassiekergroep. We zijn blij hem te verwelkomen”, klinkt het in een mededeling aan onze redactie.

Grote stap

Onze landgenoot zelf ziet zijn overstap als een belangrijke stap. “Ik herinner me dat ik tegen mijn vriendin zei dat mijn droomploeg Red Bull – BORA – hansgrohe was. Voor mij gaat hier een droom in vervulling. Ik kijk ernaar uit om te leren van Danny van Poppel en samen met het team vooruitgang te boeken.”

Lees ook... 🎥 De eerste beelden: Remco Evenepoel gespot op nieuwe fiets van Red Bull-BORA-hansgroheMet Marit als laatste toevoeging is de ploeg klaar voor het eerste trainingskamp van het nieuwe seizoen. De selectie van 30 renners is compleet en vormt de basis voor de ambities van 2026.

