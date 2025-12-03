Moeilijke periode met Oumi: Evenepoel openhartig over "zware challenge"

Remco Evenepoel ging vorige winter door een moeilijke periode na zijn ongeval op training. En zijn blessures hadden ook invloed op zijn relatie met zijn vrouw Oumi.

Exact een jaar geleden, op 3 december 2024, knalde tegen een openzwaaiend portier van een wagen van bpost. De schouder en het sleutelbeen van Evenepoel waren stevig geraakt en hij moest lange tijd revalideren.

Mentaal moeilijke periode voor Evenepoel

Naast zijn fysieke blessures kreeg Evenepoel het ook mentaal moeilijk. Hij kreeg veel steun van zijn vrouw Oumi, maar zij zat op dat moment ook in haar laatste jaar aan de universiteit en stond voor een blokperiode.

Spanningen tussen Evenepoel en Oumi

"Het is niet evident om samen te leven met iemand die zo down is en zich allicht ook wat afsluit", zegt Evenepoel bij Café Koers. Daarom was Evenepoel Oumi ook zo dankbaar voor haar blijvende steun.

Want makkelijk was het niet. Evenepoel geeft ook toe dat het de moeilijkste periode was van hun relatie. "Ja, toch wel. We zijn naast partners ook beste vrienden en hebben altijd veel plezier samen."

Lees ook... "Hoewel alles normaal was tussen ons, hadden we een eerste keer een zware challenge. En ja, dan komen er sowieso discussies en ruzietjes." Evenepoel zag echter in dat de mensen in zijn omgeving het niet verdienden hoe hij met hen omging.