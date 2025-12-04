Hoort Wout van Aert eigenlijk wel tussen de genomineerden voor de Flandrien te staan?

Wout van Aert is voor de zevende opeenvolgende keer genomineerd voor de Flandrien. Ondanks een seizoen dat hij zelf als bijzonder zwaar omschrijft, bleven zijn twee zeges bepalend voor de erkenning.

Een moeilijk jaar en toch erkenning

Van Aert moest in 2025 herstellen van de zware valpartijen en tegenslagen die hij in 2024 kende. Hij werkte niet alleen fysiek maar ook mentaal om opnieuw op niveau te komen.

Het seizoen werd door hem omschreven als een van de lastigste uit zijn carrière. Dat leverde niet bijster veel overwinningen op, maar wel een zege in de Giro en de Tour voor de geschiedenisboeken van het Belgische wielrennen.

De drievoudige Flandrien gaf aan dat zijn prestaties, ondanks het beperkte aantal zeges, toch indruk maakten. “Ik heb niet het meest zotte jaar gehad, maar ik heb wel gemerkt dat mijn overwinningen indruk nagelaten hebben”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Daarmee onderstreepte hij dat de nominatie volgens hem gerechtvaardigd is, al trekken sommige wielerfans dat wel in vraag. De prestaties van onze landgenoten in de koers zijn ongelofelijk sterk, waardoor de concurrentie groot is.

Bekendmaking winnaar

