Renaat Schotte twijfelt niet aan Giro-parcours: "Een uitnodiging om hem aan de start te krijgen"

De Giro van 2026 krijgt volgens analist Renaat Schotte een bijzonder profiel. Het parcours bevat meerdere zware etappes die meteen een duidelijk beeld zullen geven van de krachtsverhoudingen.

Eerste grote test

Op de zevende dag staat een rit van 246 kilometer richting de Blockhaus gepland. “De eerste test voor de klassementsmannen is er meteen eentje om van te duizelen”, aldus de analist bij Sporza.

Schotte wijst erop dat de lengte van deze etappe uitzonderlijk is in het moderne wielrennen. Hij noemt het een bewuste verwijzing naar het verleden. “Een al dan niet bewuste knipoog naar Eddy Merckx.”
De Blockhaus heeft een speciale betekenis. “Merckx boekte er in 1967 zijn eerste ritzege ooit in een grote ronde.” Voor Schotte is het opvallend dat zo’n lange etappe opnieuw op het programma staat. “Zo lang, dat is tegenwoordig een grote uitzondering. En die Blockhaus is een knoert van een berg.”

Volgens Schotte komt de eerste aankomst bergop relatief laat in de ronde, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd. “Naar Giro-normen is het wel redelijk laat voor een eerste aankomst bergop, maar er volgen er uiteindelijk genoeg: 7 stuks.” Daarmee benadrukt hij dat het parcours vooral klimmers zal bevoordelen.

Uitnodiging voor toppers

De analist ziet in dit profiel een duidelijke boodschap. “Het is dus een klim-Giro en eigenlijk een uitnodiging om Jonas Vingegaard aan de start te krijgen.” Het parcours lijkt ontworpen om de beste klimmers van dit moment te verleiden tot deelname.

Tot slot wijst Schotte op de namen die in beeld komen voor de eindzege. “Er zijn nog geen namen bevestigd, maar we kunnen wellicht een duel tussen Vingegaard en Isaac Del Toro verwachten”, besluit hij.

