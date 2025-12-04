Niermann vertelt hoe Visma Lease a Bike de Tour 2026 nu al minutieus voorbereidt

Grischa Niermann gaf in de podcast Besenwagen inzicht in hoe Visma Lease a Bike de Tour 2026 voorbereidt. De bedoeling is de hegemonie van Tadej Pogacar te doorbreken.

Voorbereiding start bij parcours

De planning voor de Tour de France bij Visma Lease a Bike is al een eindje bezig. “Zodra het parcours van de Tour naar buiten komt, beginnen wij met nadenken hoe we het voor ogen hebben”, zegt Grischa Niermann in de podcast.

Het management zet ideeën op papier en legt die voor aan de coaches. Daarna volgt overleg met alle renners, inclusief de kopmannen van de ploeg, zo geeft Niermann nog mee.

“Vervolgens maken we een plan voor alle renners en dat bespreken we dan, waarbij er intern ook nog mogelijkheden tot feedback zijn.” Het proces is breed gedragen en geeft ook toppers inspraak.

Belang van de Tour

De Tour blijft het hoofddoel van de Nederlandse wielerploeg. Niermann benadrukt dat de ploegentijdrit en zware bergetappes zoals Alpe d’Huez bepalend zullen zijn. “De Tour is natuurlijk de belangrijkste wedstrijd, en dus ook het grootste doel”, klinkt het. Het parcours bevat dit jaar zeer zware passages, maar dat is volgens hem altijd het geval.

De voorbereiding is geen eenmalige stap, maar een proces waarin feedback en bijsturing centraal staan. Het management wil dat alle renners betrokken zijn bij de keuzes. Visma Lease a Bike kiest voor een gestructureerde aanpak, met de Tour als absolute prioriteit en een duidelijke strategie richting 2026.