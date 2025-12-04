"Heb ik nooit gezegd": Wout van Aert helpt fabeltje de wereld uit

Foto: © photonews

Na een reeks blessures in 2024 stond het seizoen 2025 voor Wout van Aert in het teken van herstel en heroriëntatie.

Terugblik op de Giro

Wout van Aert blikte in Het Nieuwsblad terug op zijn seizoen 2025. Hij reed sterke klassiekers, maar miste een beslissende overwinning. Een jaar dat stevige invloed ondervond van de zware blessures van 2024.

“Daar begon het allemaal mee. Ik reed goede klassiekers, maar de kers op de taart ontbrak. Ik hoopte met die vorm in de Giro wél te winnen, maar ik werd vooraf ziek en dat speelde in die eerste dagen zo zwaar dat ik me op dag vijf afvroeg of het nog wel zin had om te blijven”, vertelt hij.

Strade Bianche in beeld

Van Aert gaf aan dat Siena voor hem een bijzondere plaats inneemt, omdat daar zijn wegcarrière begon. De omstandigheden tijdens de gravelrit waren gunstig en boden hem de kans om ondanks verminderde benen toch een rol te spelen. “Soms geloof ik dat de dingen gewoon zo moeten zijn. Ik kan het gevoel niet beschrijven”, gaat hij verder.

Wie Siena zegt, zegt ook de Strade Bianche. Die wil Van Aert ooit opnieuw wil opnemen in zijn programma. “Dat is de bedoeling.” Daarmee keert hij terug naar een koers die hij in 2021 voor het laatst reed.

Lees ook... Wout van Aert legt alles op tafel over meest teleurstellende nederlaag van het jaarEen deelname aan de Strade betekent dat zijn traditionele hoogtestage moet worden aangepast. Dit opent de mogelijkheid om opnieuw Milaan-Sanremo te rijden. “Stel je voor. Ik heb nooit gezegd dat ik die koersen niet meer wil rijden. De Strade rijden, zal inderdaad een andere aanpak vereisen”, besluit Van Aert.

