Tim Merlier verklapt geheim en nieuw wapen bij Soudal Quick-Step

Tim Merlier verklapt geheim en nieuw wapen bij Soudal Quick-Step
Foto: © photonews

Tim Merlier heeft het voorbije seizoen meerdere sprintzeges behaald, waaronder in de UAE Tour, Parijs-Nice, de Scheldeprijs en de Brussels Cycling Classic. Zijn manier van winnen roept vragen op over de rol van timing en positionering.

Oorsprong van zijn sprintcapaciteiten

Merlier benadrukt dat het verschil met concurrenten niet louter in snelheid zit. “Dat heeft inderdaad te maken met timing en het gevoel om op de juiste momenten te gaan”, bekent hij bij Het Nieuwsblad. Hij gaf aan dat hij dit inzicht al vroeg ontwikkelde tijdens informele wedstrijden in zijn jeugd.

Hij vertelde dat hij als oudste van een groepje vrienden en familie vaak met een handicap moest starten. “Ik was de oudste van ons groepje van vier met mijn broer Braam en stiefbroers, dus moest ik als handicap altijd als allerlaatste de straat indraaien als we tegen elkaar sprintten.” Volgens hem leerde hij zo optimaal gebruik te maken van slipstream en timing.

Nieuwe trainingsmethoden bij de ploeg

Naast zijn ervaring uit het verleden wees Merlier op de huidige aanpak binnen Soudal Quick-Step. “Ik denk dat het binnenkort wel tot uiting gaat komen”, klonk het over psychologische en cognitieve testen. Hij gaf aan dat de ploeg bezig is met reflextrainingen en andere methodes om prestaties verder te verfijnen.

Merlier stelde dat dergelijke innovaties hem en zijn ploegmaats moeten helpen om nog consistenter te presteren in sprintafspraken. Het gaat volgens hem om het combineren van aangeleerde vaardigheden met nieuwe technieken die de ploeg introduceert.

Lees ook... Hoort Wout van Aert eigenlijk wel tussen de genomineerden voor de Flandrien te staan?De renner besluit dat zijn dominantie niet enkel voortkomt uit fysieke kracht, maar uit een samenspel van ervaring, timing en moderne trainingsmiddelen. Daarmee hoopt hij zijn voorsprong in toekomstige wedstrijden te behouden.

