Jasper Philipsen spreekt klare taal over transfer die uiteindelijk niet doorging
Foto: © photonews

Edward Planckaert werd officieel aangekondigd bij Soudal Quick-Step, maar verlengde uiteindelijk zijn contract bij Alpecin-Deceuninck. Jasper Philipsen benadrukt het belang van zijn ploeggenoot.

Rol van Planckaert binnen de ploeg

Jurgen Foré stelde Edward Planckaert voor als aanwinst van Soudal Quick-Step, maar plots ging dat toch niet meer door. Jasper Philipsen gaf aan dat de beslissing vooral door Planckaert zelf werd genomen.

“Ik denk dat die keuze vooral bij hemzelf lag”, klinkt het in Het Nieuwsblad. Hij wees erop dat zijn ploegmaat de afgelopen periode grote stappen heeft gezet en zich tot de top van het lead-outwerk heeft ontwikkeld.

Volgens Philipsen wordt Planckaert nog te weinig erkend voor zijn rol. “Hij behoort nu bij de absolute top in het lead-outwerk. Ik vind hem nog te veel onderschat.” Daarmee onderstreepte hij dat de prestaties van zijn ploeggenoot structureel van hoog niveau zijn.

Belang voor Alpecin-Deceuninck

Philipsen benadrukte dat de verlenging een belangrijke opsteker is voor de ploeg. “Als hij blijft tonen wat hij dit jaar heeft laten zien, zal de waardering bij het grote publiek snel komen.” Hij gaf aan dat de continuïteit binnen de sprinttrein hierdoor verzekerd blijft.

Lees ook... Evenepoel is de Flandrien van 2025, maar de kloof was nipt: dit zijn de punten van de andere genomineerdenDe sprinter liet ook weten opgelucht te zijn dat Planckaert niet vertrok. “Ik ben blij dat hij blijft. Het zou een aderlating geweest zijn als hij was weggegaan.” Daarmee maakte hij duidelijk dat de samenwerking voor hem van groot belang is.

De situatie rond de transfer toont hoe cruciaal de rol van een lead-out kan zijn binnen een sprintploeg. Voor Philipsen betekent het behoud van Planckaert dat de ploeg met vertrouwen kan verder bouwen richting het nieuwe seizoen.

