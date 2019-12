Van Aert komt met update over zijn wegseizoen: "Begint pijn te doen om naar de cross te kijken"

In Amsterdam vond vrijdag de ploegvoorstelling van Jumbo-Visma plaats. Wout Van Aert sprak er met Het Laatste Nieuws over zijn terugkeer.

“Het eerste trainingskamp met het team is goed verlopen. Ik heb heel hard gewerkt sinds september, maar het was toch een vraagteken hoe ik er zou voor staan. Maar ik heb vlot meegetraind met de groep. Ik zal wel nog veel uren moeten fietsen om opnieuw top te zijn.”

“Ik kijk uit naar de veldrit in Loenhout van vrijdag. Ik wil via enkele crossen weer de oude Van Aert worden in het Vlaamse voorjaar. Het begint toch pijn te doen om zomaar naar cross te kijken. Ik voel me nu beter en wil er zo snel mogelijk bij zijn.”

Van Aert past voor het Vlaams openingsweekend en begint pas aan zijn wegseizoen in de Strade Bianche. “Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen zijn wat mij betreft de mooiste koersen. Aangezien ik van ver terugkeer, is het ook realistischer om wat verder op het Vlaamse voorjaar te pieken.”

Van Aert maakt ook deel uit van de Tour-selectie van Jumbo-Visma. (bekijk ze HIER) In Frankrijk hoopt hij naar eigen zeggen opnieuw een rit weg te kapen.