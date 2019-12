Adrie van der Poel over de afwezigen in de Waaslandcross: "Echte toppers rijden overal"

Geen Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Toon Aerts en co. in de Waaslandcross in Sint-Niklaas. Wereldkampioen Mathieu van der Poel is er wel gewoon bij.

De vader van Mathieu van der Poel, Adrie van der Poel, was niet te spreken over de afwezigheid van de andere toppers: "Ik heb het eerder al gezegd: als je een echte topper bent dan start je overal en sla je niet zomaar crossen over. Het is een hele slechte zaak voor de sport als iedereen begint te selecteren", vertelde hij bij Sporza. Gianni Meersman, de ploegleider van onder meer Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt, was het daar niet mee eens: "Mathieu kan misschien al die wedstrijden op een hoog niveau aan, maar dat is niet voor iedereen het geval. Sommige jongens moeten die rust inbouwen en focussen op één wedstrijd."