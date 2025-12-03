De valkuilen voor Thibau Nys liggen voor de hand: dit heeft drievoudig wereldkampioen erover te zeggen

Thibau Nys heeft het de jongste weken uitstekend gedaan, maar heeft ook nog zo zijn werkpunten. We hadden het hierover met Erwin Vervecken.

Thibau Nys durft al eens moeite hebben met zandpassages. Dat kwam recent vooral in Merksplas aan het licht. De algemene conclusie was daar dat de zandpassages hem nekten, al sprak Nys zelf vooral van een mindere dag in het algemeen. Erwin Vervecken kan zich wel wat voorstellen bij die theorie van Nys. "Het door het zand rijden hangt ook samen met frisheid en de vorm van de dag."

Bij Wielerkrant gaat de drievoudig wereldkampioen daar even verder op door. "Als je goed op uw fiets zit en je een goed gevoel hebt..." Dan mag het geen probleem zijn, stelt Vervecken. "Je moet fris aan de zandstrook aankomen en dan loopt dat heel vlot. Als je een iets mindere dag hebt, dan zul je dat vooral in het zand voelen omdat je op de rest van het parcours à bloc zit. Als je zo aan het zand aankomt, maak je foutjes."

Thibau Nys zoekt naar regelmaat

Bij Thibau Nys wordt ook al eens gezegd dat het zoeken naar regelmaat voor hem een uitdaging is. Logisch gezien zijn leeftijd. "Thibau is nog jong en durft ook al eens een mindere dag hebben", aldus Vervecken. Dit seizoen kwamen die mindere dagen er in Lokeren in Merksplas. In twee op zeven crossen wat minder zijn: dat is al bij al geen slecht gemiddelde.

Er was ook zijn tweede plek op het EK, na een verrassend verloren sprint tegen Toon Aerts. Kwam dat omdat Nys zijn spurt is afgebot door een gebrek aan sprints het voorbije jaar, zoals zijn entourage stelde? "Ik denk dat hij op het EK misschien niet de superdag had die hij wilde hebben. Je wint natuurlijk geen EK met een middelmatige dag. Toon Aerts was gewoon super."

Verloren spurt van Nys zoals op EK een zeldzaamheid

Een spurt op de weg is gewoon niet hetzelfde is als in de cross. "Op de weg ga je nooit à bloc beginnen spurten. Dat is in de cross wel zo. Dat is heel anders dan dat je de laatste twee-drie kilometer wordt meegedreven en het dan tot een explosie komt in de laatste tweehonderd meter. Thibau blijft natuurlijk heel rap. Hij zal waarschijnlijk negen op de tien sprints winnen, maar op het EK dan net niet."