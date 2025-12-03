Interview De valkuilen voor Thibau Nys liggen voor de hand: dit heeft drievoudig wereldkampioen erover te zeggen

De valkuilen voor Thibau Nys liggen voor de hand: dit heeft drievoudig wereldkampioen erover te zeggen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys heeft het de jongste weken uitstekend gedaan, maar heeft ook nog zo zijn werkpunten. We hadden het hierover met Erwin Vervecken.

Thibau Nys durft al eens moeite hebben met zandpassages. Dat kwam recent vooral in Merksplas aan het licht. De algemene conclusie was daar dat de zandpassages hem nekten, al sprak Nys zelf vooral van een mindere dag in het algemeen. Erwin Vervecken kan zich wel wat voorstellen bij die theorie van Nys. "Het door het zand rijden hangt ook samen met frisheid en de vorm van de dag."

Bij Wielerkrant gaat de drievoudig wereldkampioen daar even verder op door. "Als je goed op uw fiets zit en je een goed gevoel hebt..." Dan mag het geen probleem zijn, stelt Vervecken. "Je moet fris aan de zandstrook aankomen en dan loopt dat heel vlot. Als je een iets mindere dag hebt, dan zul je dat vooral in het zand voelen omdat je op de rest van het parcours à bloc zit. Als je zo aan het zand aankomt, maak je foutjes."

Thibau Nys zoekt naar regelmaat

Bij Thibau Nys wordt ook al eens gezegd dat het zoeken naar regelmaat voor hem een uitdaging is. Logisch gezien zijn leeftijd. "Thibau is nog jong en durft ook al eens een mindere dag hebben", aldus Vervecken. Dit seizoen kwamen die mindere dagen er in Lokeren in Merksplas. In twee op zeven crossen wat minder zijn: dat is al bij al geen slecht gemiddelde.

Er was ook zijn tweede plek op het EK, na een verrassend verloren sprint tegen Toon Aerts. Kwam dat omdat Nys zijn spurt is afgebot door een gebrek aan sprints het voorbije jaar, zoals zijn entourage stelde? "Ik denk dat hij op het EK misschien niet de superdag had die hij wilde hebben. Je wint natuurlijk geen EK met een middelmatige dag. Toon Aerts was gewoon super."

Verloren spurt van Nys zoals op EK een zeldzaamheid

Lees ook... Eer en centen op het spel: Thibau Nys heeft stimulans om daar de strijd met Mathieu van der Poel aan te bindenEen spurt op de weg is gewoon niet hetzelfde is als in de cross. "Op de weg ga je nooit à bloc beginnen spurten. Dat is in de cross wel zo. Dat is heel anders dan dat je de laatste twee-drie kilometer wordt meegedreven en het dan tot een explosie komt in de laatste tweehonderd meter. Thibau blijft natuurlijk heel rap. Hij zal waarschijnlijk negen op de tien sprints winnen, maar op het EK dan net niet."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
Erwin Vervecken
Thibau Nys

Meer nieuws

WK-kansen gefileerd: kamp Van Aert moet bittere realiteit toegeven over rivaliteit met Van der Poel

WK-kansen gefileerd: kamp Van Aert moet bittere realiteit toegeven over rivaliteit met Van der Poel

10:30
Nog een extra grote Belgische naam past voor Sardinië: dit is de puzzel van bondscoach Angelo De Clercq

Nog een extra grote Belgische naam past voor Sardinië: dit is de puzzel van bondscoach Angelo De Clercq

08:30
Mathieu van der Poel en Wout van Aert zetten crosswereld op zijn kop met complete verrassing

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zetten crosswereld op zijn kop met complete verrassing

09:00
Eer en centen op het spel: Thibau Nys heeft stimulans om daar de strijd met Mathieu van der Poel aan te binden Interview

Eer en centen op het spel: Thibau Nys heeft stimulans om daar de strijd met Mathieu van der Poel aan te binden

30/11
Deze man gelooft dat Thibau Nys zeker kloof met Van der Poel dicht: "Mathieu trapje hoger dan Wout van Aert"

Deze man gelooft dat Thibau Nys zeker kloof met Van der Poel dicht: "Mathieu trapje hoger dan Wout van Aert"

30/11
Meesterlijk: Thibau Nys is dankbaar voor iemand en zegt wat er gebeurt als Van der Poel terugkeert

Meesterlijk: Thibau Nys is dankbaar voor iemand en zegt wat er gebeurt als Van der Poel terugkeert

30/11
Vaak voorkomende fouten die wielertoeristen in de winter absoluut moeten vermijden

Vaak voorkomende fouten die wielertoeristen in de winter absoluut moeten vermijden

12:15
Wat is het nu? Wout van Aert corrigeert zichzelf na vele reacties en kiest voor een nieuwe status

Wat is het nu? Wout van Aert corrigeert zichzelf na vele reacties en kiest voor een nieuwe status

11:00
Victor Campenaerts scherp voor beschuldigingen van arrogantie richting Visma: "Je legt je ballen op tafel"

Victor Campenaerts scherp voor beschuldigingen van arrogantie richting Visma: "Je legt je ballen op tafel"

10:00
Ontroering en emoties: Wout van Aert zorgt op onvergetelijke dag zelfs voor traantje van geluk

Ontroering en emoties: Wout van Aert zorgt op onvergetelijke dag zelfs voor traantje van geluk

09:30
"Dat doen ze niet": organisator eerlijk over startgeld Van der Poel en Van Aert

"Dat doen ze niet": organisator eerlijk over startgeld Van der Poel en Van Aert

07:00
Kan hij Van Aert en Van der Poel uitdagen? Vervecken doet zijn zegje over Nys

Kan hij Van Aert en Van der Poel uitdagen? Vervecken doet zijn zegje over Nys

20:00
Alle hoop de kop ingedrukt? Bondscoach De Clercq vreest voor Van Aert

Alle hoop de kop ingedrukt? Bondscoach De Clercq vreest voor Van Aert

21:30
"Denken er niet eens over na": voorstel Pogacar in het verkeerde keelgat geschoten

"Denken er niet eens over na": voorstel Pogacar in het verkeerde keelgat geschoten

20:30
Stevig aan de bak: Philipsen doet boekje open over trainingen met Van der Poel

Stevig aan de bak: Philipsen doet boekje open over trainingen met Van der Poel

19:00
"Dat kan hij niet maken": Wellens duidelijk over afwezigheid Van Aert op WK veldrijden

"Dat kan hij niet maken": Wellens duidelijk over afwezigheid Van Aert op WK veldrijden

18:30
"Dan is het om zeep": Evenepoel onthult waarom opgave in de Tour onvermijdelijk was

"Dan is het om zeep": Evenepoel onthult waarom opgave in de Tour onvermijdelijk was

18:00
Na Nys haakt ook Aerts af voor Wereldbeker, bondscoach kiest twee verrassende vervangers

Na Nys haakt ook Aerts af voor Wereldbeker, bondscoach kiest twee verrassende vervangers

15:00
Uijtdebroeks over vertrek bij Visma-Lease a Bike: "Dat was het kantelpunt"

Uijtdebroeks over vertrek bij Visma-Lease a Bike: "Dat was het kantelpunt"

17:00
Giro-baas probeert Vingegaard te overtuigen met opvallende uitspraak over... Pogacar

Giro-baas probeert Vingegaard te overtuigen met opvallende uitspraak over... Pogacar

16:30
"Bezorgde hem veel hartzeer": trainer onthult grote motivatie bij Wout van Aert

"Bezorgde hem veel hartzeer": trainer onthult grote motivatie bij Wout van Aert

16:00
Hoe bepalen Van der Poel en Van Aert hun kalender? Vervecken helder over hun vraagprijs

Hoe bepalen Van der Poel en Van Aert hun kalender? Vervecken helder over hun vraagprijs

14:00
Twee andere Belgen dan Evenepoel voor de Giro: "Maar misschien heeft hij zelf geen zin"

Twee andere Belgen dan Evenepoel voor de Giro: "Maar misschien heeft hij zelf geen zin"

13:30
Dit denken ze bij Visma Lease a Bike over het parcours van de Giro 2026: "Iedereen voelt dat"

Dit denken ze bij Visma Lease a Bike over het parcours van de Giro 2026: "Iedereen voelt dat"

13:00
Evenepoel ziet groot verschil bij Red Bull-BORA-hansgrohe: "Drie, vier maanden geleden al geregeld"

Evenepoel ziet groot verschil bij Red Bull-BORA-hansgrohe: "Drie, vier maanden geleden al geregeld"

02/12
Leuk vooruitzicht voor zijn fans: 'Dit staat op het wegprogramma van Wout van Aert'

Leuk vooruitzicht voor zijn fans: 'Dit staat op het wegprogramma van Wout van Aert'

02/12
Geen Pedersen en Van der Poel in In Flanders Fields? Tim Merlier spreekt klare taal

Geen Pedersen en Van der Poel in In Flanders Fields? Tim Merlier spreekt klare taal

02/12
Bart Wellens geeft duidelijke opdracht aan Thibau Nys als Mathieu van der Poel zal crossen

Bart Wellens geeft duidelijke opdracht aan Thibau Nys als Mathieu van der Poel zal crossen

02/12
"Hij maakte er een show van": Remco Evenepoel houdt zich niet in over Tadej Pogacar

"Hij maakte er een show van": Remco Evenepoel houdt zich niet in over Tadej Pogacar

02/12
"Een Belg in het roze op dag twee": analist schuift onverwachte naam naar voor in Giro

"Een Belg in het roze op dag twee": analist schuift onverwachte naam naar voor in Giro

02/12
Legt iedereen zich neer bij Pogacar en Van der Poel? Tom Boonen zegt wat er moet gebeuren

Legt iedereen zich neer bij Pogacar en Van der Poel? Tom Boonen zegt wat er moet gebeuren

02/12
Shortlist bekend: deze wielrenners maken nog kans om Sportman van het Jaar te worden

Shortlist bekend: deze wielrenners maken nog kans om Sportman van het Jaar te worden

02/12
Merlier snoert Armstrong de mond: "Net andersom bij mij"

Merlier snoert Armstrong de mond: "Net andersom bij mij"

02/12
Kan Van Aert in het veld Van der Poel kloppen? Herygers geeft zijn ongezouten mening

Kan Van Aert in het veld Van der Poel kloppen? Herygers geeft zijn ongezouten mening

01/12
"Absoluut niet": Thibau Nys wil er niet van weten als het over Mathieu van der Poel gaat

"Absoluut niet": Thibau Nys wil er niet van weten als het over Mathieu van der Poel gaat

01/12
Vanthourenhout is onzichtbaar geworden, Wellens wijst ook naar Iserbyt

Vanthourenhout is onzichtbaar geworden, Wellens wijst ook naar Iserbyt

01/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Thibau Nys Tadej Pogacar Bart Wellens Tim Merlier Matteo Jorgenson Thijs Zonneveld Cian Uijtdebroeks Toon Aerts Angelo De Clercq Tom Boonen Adrie Van Der Poel Victor Campenaerts Erwin Vervecken Lars Van Der Haar Michael Vanthourenhout Thibau Nys Mads Pedersen

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved