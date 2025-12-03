WK-kansen gefileerd: kamp Van Aert moet bittere realiteit toegeven over rivaliteit met Van der Poel

Het kamp van Wout van Aert erkent stilaan de realiteit als het gaat over de rivaliteit met Mathieu van der Poel. Dat denkt Thijs Zonneveld alvast.

Bij de podcast In De Waaier evalueert Thijs Zonneveld de veldritprogramma's van de twee grootheden uit de Lage Landen. Er wordt vooral nagedacht over het WK en de mogelijkheid dat Van Aert daar present tekent. "Ik denk: als Van Aert het gevoel heeft dat hij wereldkampioen kan worden, gaat hij naar het WK. Als hij zoals afgelopen jaren voor de tweede plek rijdt, dan gaat hij niet."

Zonneveld ziet ook een totaal verschillende benadering van de crosswinter bij deze twee kleppers. "Van der Poel heeft iets meer speling in de winter. Hij gaat lekker crossen, lekker bezig blijven tussen de trainingen door. Terwijl Van Aert extreem trainbaar en heel duidelijk te sturen is. Dat is lang goed gegaan, maar vorig jaar miste hij wel punch."

Van der Poel heeft juiste recept gevonden

Van der Poel vertrekt in principe dus vanuit een beter uitgangspunt. "Bij Visma-Lease a Bike denken ze meer na over de perfecte winter, terwijl ze bij Alpecin-Deceuninck hebben gezien: als we dit weer doen in de winter, gaat Van der Poel weer heel goed zijn in het voorjaar. Bij Visma-Lease a Bike moeten ze het gat nog overbruggen, terwijl Van der Poel het recept gevonden heeft."

Van der Poel kan vanuit nature hoger mikken en Van Aert moet er nog eens extra hard voor werken. "We kunnen het onderhand eens zijn, en dat zijn ze bij Visma ook, dat Van der Poel meer talent heeft dan Van Aert. In de klassiekers dan. In die Monumenten doet hij het allemaal net iets makkelijker dan Van Aert, net als in de cross."

Van Aert moet kloof overbruggen

Lees ook... Mathieu van der Poel en Wout van Aert zetten crosswereld op zijn kop met complete verrassing›Voor Zonneveld zijn er dus wel degelijk vergelijkingen te trekken tussen de weg en het veld. Als Van Aert een beter seizoen wil kennen dan het vorige, moet hij in beide disciplines een manier vinden om de kloof met Van der Poel te overbruggen.