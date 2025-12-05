Cijfers om van te duizelen: dit effect hebben Van Aert en Van der Poel in de cross

De aanwezigheid van Wout Van Aert en Mathieu van der Poel in een veldrit heeft aantoonbare impact op publieksaantallen. Organisatoren merken het verschil onmiddellijk.

Als Van Aert of Van der Poel crosst, dan voelen de organisatoren dat meteen. “Heb je één van de Grote Twee aan de start, zal je dat meteen merken in je toeschouwersaantallen”, klinkt het bij organisator Christoph Impens van Golazo in Het Nieuwsblad.

Wanneer beide renners deelnemen, stijgt de belangstelling exponentieel. “En één plus één is in dit geval echt wel drie.” Impens verwijst naar concrete voorbeelden uit het verleden van bezoekersaantallen.

Case Mol en Loenhout

De cross in Mol kende ooit een beperkte opkomst. “Tot we hem verschoven naar nota bene een vrijdagavond in het begin van de kerstvakantie, Wout én Mathieu aan de start kwamen, en plots stond er 6.000 man”, gaat hij verder.

Loenhout noteerde vorig jaar zelfs een absoluut record. “We kregen een duel en met 15.800 toeschouwers werden alle records verbroken.” Zulke cijfers zijn uitzonderlijk in het wereldje van het veldrijden.

Media-aandacht

De impact reikt verder dan het parcours. “Dat de bekendmaking van hun crossprogramma zowel vrijdag, bij Mathieu, als maandag bij Wout een item in het tv-journaal was, zegt genoeg.”

De extra kosten voor startgeld worden ruimschoots gecompenseerd door ticketverkoop en mediawaarde. Organisatoren beschouwen hun deelname als een directe meerwaarde voor het evenement.