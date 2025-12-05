Cijfers om van te duizelen: dit effect hebben Van Aert en Van der Poel in de cross

Cijfers om van te duizelen: dit effect hebben Van Aert en Van der Poel in de cross
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De aanwezigheid van Wout Van Aert en Mathieu van der Poel in een veldrit heeft aantoonbare impact op publieksaantallen. Organisatoren merken het verschil onmiddellijk.

Als Van Aert of Van der Poel crosst, dan voelen de organisatoren dat meteen. “Heb je één van de Grote Twee aan de start, zal je dat meteen merken in je toeschouwersaantallen”, klinkt het bij organisator Christoph Impens van Golazo in Het Nieuwsblad.
Wanneer beide renners deelnemen, stijgt de belangstelling exponentieel. “En één plus één is in dit geval echt wel drie.” Impens verwijst naar concrete voorbeelden uit het verleden van bezoekersaantallen.

Case Mol en Loenhout

De cross in Mol kende ooit een beperkte opkomst. “Tot we hem verschoven naar nota bene een vrijdagavond in het begin van de kerstvakantie, Wout én Mathieu aan de start kwamen, en plots stond er 6.000 man”, gaat hij verder.

Loenhout noteerde vorig jaar zelfs een absoluut record. “We kregen een duel en met 15.800 toeschouwers werden alle records verbroken.” Zulke cijfers zijn uitzonderlijk in het wereldje van het veldrijden.

Media-aandacht

De impact reikt verder dan het parcours. “Dat de bekendmaking van hun crossprogramma zowel vrijdag, bij Mathieu, als maandag bij Wout een item in het tv-journaal was, zegt genoeg.”
De extra kosten voor startgeld worden ruimschoots gecompenseerd door ticketverkoop en mediawaarde. Organisatoren beschouwen hun deelname als een directe meerwaarde voor het evenement.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

"Heb ik nooit gezegd": Wout van Aert helpt fabeltje de wereld uit

"Heb ik nooit gezegd": Wout van Aert helpt fabeltje de wereld uit

21:30
Gejuich en euforie: eerste cross in jaren krijgt meteen topaffiche

Gejuich en euforie: eerste cross in jaren krijgt meteen topaffiche

13:00
"Daar moet hij wegblijven": Evenepoel krijgt belangrijke waarschuwing

"Daar moet hij wegblijven": Evenepoel krijgt belangrijke waarschuwing

08:00
Duidelijkheid over sponsoring van Deceuninck bij Alpecin

Duidelijkheid over sponsoring van Deceuninck bij Alpecin

07:30
Wout van Aert legt alles op tafel over meest teleurstellende nederlaag van het jaar

Wout van Aert legt alles op tafel over meest teleurstellende nederlaag van het jaar

17:00
Jasper Philipsen spreekt klare taal over transfer die uiteindelijk niet doorging

Jasper Philipsen spreekt klare taal over transfer die uiteindelijk niet doorging

20:30
"Laat hem maar zo'n type worden": Tim Merlier spreekt klare taal over zoontje Jules Naast de fiets

"Laat hem maar zo'n type worden": Tim Merlier spreekt klare taal over zoontje Jules

20:00
Niermann vertelt hoe Visma Lease a Bike de Tour 2026 nu al minutieus voorbereidt

Niermann vertelt hoe Visma Lease a Bike de Tour 2026 nu al minutieus voorbereidt

19:00
Broers Roodhooft hebben bijzonder goed nieuws te melden

Broers Roodhooft hebben bijzonder goed nieuws te melden

18:30
Evenepoel is de Flandrien van 2025, maar de kloof was nipt: dit zijn de punten van de andere genomineerden

Evenepoel is de Flandrien van 2025, maar de kloof was nipt: dit zijn de punten van de andere genomineerden

16:30
"Lastig om te geloven voor de buitenwereld": ploegleider spreekt klare taal over Thibau Nys

"Lastig om te geloven voor de buitenwereld": ploegleider spreekt klare taal over Thibau Nys

18:00
Veiling van bijzondere fiets van Pogacar op weg naar straf hoogtepunt

Veiling van bijzondere fiets van Pogacar op weg naar straf hoogtepunt

16:00
Verrassing van formaat: Kopecky krijgt ploegmate die elders nog onder contract lag voor 2026

Verrassing van formaat: Kopecky krijgt ploegmate die elders nog onder contract lag voor 2026

15:00
🎥 De eerste beelden: Remco Evenepoel gespot op nieuwe fiets van Red Bull-BORA-hansgrohe

🎥 De eerste beelden: Remco Evenepoel gespot op nieuwe fiets van Red Bull-BORA-hansgrohe

14:00
Hoort Wout van Aert eigenlijk wel tussen de genomineerden voor de Flandrien te staan?

Hoort Wout van Aert eigenlijk wel tussen de genomineerden voor de Flandrien te staan?

12:00
OFFICIEEL Remco Evenepoel krijgt er nog een Belgische ploegmaat bij

OFFICIEEL Remco Evenepoel krijgt er nog een Belgische ploegmaat bij

13:30
Tim Merlier verklapt geheim en nieuw wapen bij Soudal Quick-Step

Tim Merlier verklapt geheim en nieuw wapen bij Soudal Quick-Step

12:30
📷 Viel het u ook al op? Trainer van Wout van Aert geeft opvallende vaststelling toe

📷 Viel het u ook al op? Trainer van Wout van Aert geeft opvallende vaststelling toe

04/12
Tadej Pogacar begint met groot verlies aan nieuw seizoen

Tadej Pogacar begint met groot verlies aan nieuw seizoen

11:00
Van Aert, Evenepoel en Pogacar schrikken zich een hoedje van dit wielernieuws

Van Aert, Evenepoel en Pogacar schrikken zich een hoedje van dit wielernieuws

10:00
Bondscoach De Clercq verrast door Van Aert: "Had dat echt gedacht"

Bondscoach De Clercq verrast door Van Aert: "Had dat echt gedacht"

03/12
Crosslegende komt met prachtige woorden over Thibau en Sven Nys

Crosslegende komt met prachtige woorden over Thibau en Sven Nys

09:00
Renaat Schotte twijfelt niet aan Giro-parcours: "Een uitnodiging om hem aan de start te krijgen"

Renaat Schotte twijfelt niet aan Giro-parcours: "Een uitnodiging om hem aan de start te krijgen"

08:30
Wout van Aert moet iets toegeven over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

Wout van Aert moet iets toegeven over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

03/12
Generatiegenoot doet boekje open over Eddy Merckx: "Dat heb ik hem nooit zien doen"

Generatiegenoot doet boekje open over Eddy Merckx: "Dat heb ik hem nooit zien doen"

04/12
Jasper Philipsen heeft zijn grote plan voor 2026 al helemaal klaar

Jasper Philipsen heeft zijn grote plan voor 2026 al helemaal klaar

04/12
"Dat doen ze niet": organisator eerlijk over startgeld Van der Poel en Van Aert

"Dat doen ze niet": organisator eerlijk over startgeld Van der Poel en Van Aert

03/12
Moeilijke periode met Oumi: Evenepoel openhartig over "zware challenge"

Moeilijke periode met Oumi: Evenepoel openhartig over "zware challenge"

03/12
Nys en co laten Wereldbeker links liggen: Flanders Classics reageert vol onbegrip

Nys en co laten Wereldbeker links liggen: Flanders Classics reageert vol onbegrip

03/12
"Word er emotioneel van als ik eraan denk": Jasper Philipsen onthult zijn droomkoers

"Word er emotioneel van als ik eraan denk": Jasper Philipsen onthult zijn droomkoers

03/12
Wat is het nu? Wout van Aert corrigeert zichzelf na vele reacties en kiest voor een nieuwe status

Wat is het nu? Wout van Aert corrigeert zichzelf na vele reacties en kiest voor een nieuwe status

03/12
Wordt de Giro voor vrouwen te zwaar met Finestre? Ex-renster is klaar en duidelijk

Wordt de Giro voor vrouwen te zwaar met Finestre? Ex-renster is klaar en duidelijk

03/12
"Dat zei hij tegen mij": Campenaerts weet waar hij aan toe is met Vingegaard

"Dat zei hij tegen mij": Campenaerts weet waar hij aan toe is met Vingegaard

03/12
Samenwerking met Adrie en ook Mathieu van der Poel wordt extra geprikkeld: KNWU heeft groot nieuws

Samenwerking met Adrie en ook Mathieu van der Poel wordt extra geprikkeld: KNWU heeft groot nieuws

03/12
'Lidl-Trek heeft al beslissing genomen welke grote Thibau Nys in 2026 rijdt'

'Lidl-Trek heeft al beslissing genomen welke grote Thibau Nys in 2026 rijdt'

03/12
Kan Evenepoel meedoen voor winst in de Ronde? Van Aert geeft eerlijk antwoord

Kan Evenepoel meedoen voor winst in de Ronde? Van Aert geeft eerlijk antwoord

03/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Jasper Philipsen Tadej Pogacar Tim Merlier Christoph Roodhooft Victor Campenaerts Tim Wellens Thijs Zonneveld Arne Marit Erwin Vervecken Lotte Kopecky Edward Planckaert Adrie Van Der Poel Grischa Niermann Frank Vandenbroucke Oliver Naesen Johan Bruyneel

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved