Duidelijkheid over sponsoring van Deceuninck bij Alpecin

Alpecin-Deceuninck en Fenix-Deceuninck hebben bevestigd dat de titelsponsoring door Deceuninck eind 2025 stopt. Toch blijft het bedrijf aan boord van de wielerploegen.

Nieuwe rol voor Deceuninck

Na vier seizoenen als titelsponsor blijft Deceuninck betrokken, maar voortaan in ondersteunende rol. Beide ploegen benadrukken dat de samenwerking niet verdwijnt, maar wordt aangepast. “Vandaag is geen afscheid, het is de bevestiging van een nieuw hoofdstuk”, klinkt het in een mededeling aan onze redactie.

Philip en Christoph Roodhooft spraken hun dank uit voor de loyaliteit en de bijdrage van Deceuninck. “We zijn blij dat ze deel blijven uitmaken van onze structuur. De samenwerking heeft ook geleid tot een sterke persoonlijke band met Francis Van Eeckhout en zijn familie.”

CEO Francis Van Eeckhout van Deceuninck gaf aan dat de beslissing om te stoppen als titelsponsor niet eenvoudig was. “We kijken terug op vier jaar met veel trots. Als titelsponsor beleefden we vele hoogtepunten en waren we deel van een succesvol team in een mondiale sport.” Hij benadrukte dat de samenwerking ook buiten de koers sterk was.

Sportieve successen

Onder Deceuninck als titelsponsor werden grote klassiekers gewonnen, waaronder drie keer Milaan-San Remo, tweemaal de Ronde van Vlaanderen en drie keer Parijs-Roubaix. Daarnaast volgden wereldtitels in diverse disciplines en dertig etappezeges in grote rondes.

