Waarom Van der Poel plots de bovenhand genomen heeft van Van Aert: Thijs Zonneveld kent de reden

Een aantal jaar geleden werden Mathieu van der Poel en Wout van Aert nog beschouwd als renners van exact hetzelfde niveau. Toch heeft Van der Poel inmiddels veel vaker het zegegebaar kunnen maken in de grootste klassiekers.

Zonder Van der Poel had het palmares van Wout van Aert er nog veel indrukwekkender uitgezien dan momenteel het geval is. Van Aert moest nu eenmaal in veel van die koersen tegen een sterke concurrent opboksen. "En dan is Pogacar er de afgelopen jaren ook nog bijgekomen", stelt Thijs Zonneveld in de podcast In De Waaier.

Het is al moeilijk genoeg om Van der Poel te verslaan. Van Aert kan zich best hierop richten, maar de Nederlander beschikt wel over wat meer wapens. "Van der Poel heeft die extra turbo over de korte inspanningen en hij heeft een groter killersinstinct. Wat Van Aert overkwam tegen Powless, dat overkomt Van der Poel toch niet snel."

Van Aert had aanvankelijk meer professionaliteit

Zo verwijst Zonneveld naar de uitkomst in Dwars door Vlaanderen. Van der Poel geeft soms wat de indruk een speelvogel te zijn, maar vergis u niet: hij is echt wel op en top prof. "Dat is een belangrijk punt binnen hun gezamenlijke verhaal. Tot het WK in Wollongong kon Van Aert met meer professionaliteit Van der Poel evenaren."

Dat is nu niet langer het geval, aldus Zonneveld. "Na Wollongong is Van der Poel ook zo professioneel gaan leven voor de sport. Sindsdien is talent weer de doorslag gaan geven." Het is duidelijk dat Zonneveld vindt dat Van der Poel dat tikkeltje meer getalenteerd is. "Daarbij heeft Van Aert ook nog de nodige pech gehad", verliest de analist het effect van de crashes van Wout niet uit het oog.

WK in Wollongong kantelpunt voor Van der Poel

