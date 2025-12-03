Waarom Van der Poel plots de bovenhand genomen heeft van Van Aert: Thijs Zonneveld kent de reden

Waarom Van der Poel plots de bovenhand genomen heeft van Van Aert: Thijs Zonneveld kent de reden
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Een aantal jaar geleden werden Mathieu van der Poel en Wout van Aert nog beschouwd als renners van exact hetzelfde niveau. Toch heeft Van der Poel inmiddels veel vaker het zegegebaar kunnen maken in de grootste klassiekers.

Zonder Van der Poel had het palmares van Wout van Aert er nog veel indrukwekkender uitgezien dan momenteel het geval is. Van Aert moest nu eenmaal in veel van die koersen tegen een sterke concurrent opboksen. "En dan is Pogacar er de afgelopen jaren ook nog bijgekomen", stelt Thijs Zonneveld in de podcast In De Waaier.

Het is al moeilijk genoeg om Van der Poel te verslaan. Van Aert kan zich best hierop richten, maar de Nederlander beschikt wel over wat meer wapens. "Van der Poel heeft die extra turbo over de korte inspanningen en hij heeft een groter killersinstinct. Wat Van Aert overkwam tegen Powless, dat overkomt Van der Poel toch niet snel."

Van Aert had aanvankelijk meer professionaliteit

Zo verwijst Zonneveld naar de uitkomst in Dwars door Vlaanderen. Van der Poel geeft soms wat de indruk een speelvogel te zijn, maar vergis u niet: hij is echt wel op en top prof. "Dat is een belangrijk punt binnen hun gezamenlijke verhaal. Tot het WK in Wollongong kon Van Aert met meer professionaliteit Van der Poel evenaren."

Dat is nu niet langer het geval, aldus Zonneveld. "Na Wollongong is Van der Poel ook zo professioneel gaan leven voor de sport. Sindsdien is talent weer de doorslag gaan geven." Het is duidelijk dat Zonneveld vindt dat Van der Poel dat tikkeltje meer getalenteerd is. "Daarbij heeft Van Aert ook nog de nodige pech gehad", verliest de analist het effect van de crashes van Wout niet uit het oog.

WK in Wollongong kantelpunt voor Van der Poel

Lees ook... WK-kansen gefileerd: kamp Van Aert moet bittere realiteit toegeven over rivaliteit met Van der PoelHet is ook geen toeval dat het WK in Wollongong voor Van der Poel een kantelpunt is geweest. Hij ging naar Australië om wereldkampioen te worden, maar belandde na een incident met tienermeisjes in het hotel 's nachts voor het WK in de cel. Van der Poel werd later vrijgesproken, maar mogelijk heeft dit hem aangezet om geen enkele kans in het wielrennen meer te laten liggen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
Mathieu Van Der Poel
Wout Van Aert
Thijs Zonneveld

Meer nieuws

WK-kansen gefileerd: kamp Van Aert moet bittere realiteit toegeven over rivaliteit met Van der Poel

WK-kansen gefileerd: kamp Van Aert moet bittere realiteit toegeven over rivaliteit met Van der Poel

10:30
Mathieu van der Poel en Wout van Aert zetten crosswereld op zijn kop met complete verrassing

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zetten crosswereld op zijn kop met complete verrassing

09:00
De valkuilen voor Thibau Nys liggen voor de hand: dit heeft drievoudig wereldkampioen erover te zeggen Interview

De valkuilen voor Thibau Nys liggen voor de hand: dit heeft drievoudig wereldkampioen erover te zeggen

12:00
Nog een extra grote Belgische naam past voor Sardinië: dit is de puzzel van bondscoach Angelo De Clercq

Nog een extra grote Belgische naam past voor Sardinië: dit is de puzzel van bondscoach Angelo De Clercq

08:30
Eer en centen op het spel: Thibau Nys heeft stimulans om daar de strijd met Mathieu van der Poel aan te binden Interview

Eer en centen op het spel: Thibau Nys heeft stimulans om daar de strijd met Mathieu van der Poel aan te binden

30/11
"Dat doen ze niet": organisator eerlijk over startgeld Van der Poel en Van Aert

"Dat doen ze niet": organisator eerlijk over startgeld Van der Poel en Van Aert

07:00
Wat is het nu? Wout van Aert corrigeert zichzelf na vele reacties en kiest voor een nieuwe status

Wat is het nu? Wout van Aert corrigeert zichzelf na vele reacties en kiest voor een nieuwe status

11:00
Samenwerking met Adrie en ook Mathieu van der Poel wordt extra geprikkeld: KNWU heeft groot nieuws

Samenwerking met Adrie en ook Mathieu van der Poel wordt extra geprikkeld: KNWU heeft groot nieuws

12:30
Amper vier renners van de top tien aan de start: Wereldbeker in Terralba stevig onthoofd

Amper vier renners van de top tien aan de start: Wereldbeker in Terralba stevig onthoofd

15:00
Trouwe sponsor blijft langer aan boord bij Alpecin-Deceuninck

Trouwe sponsor blijft langer aan boord bij Alpecin-Deceuninck

14:00
Kan hij Van Aert en Van der Poel uitdagen? Vervecken doet zijn zegje over Nys

Kan hij Van Aert en Van der Poel uitdagen? Vervecken doet zijn zegje over Nys

20:00
Analisten zijn het roerend eens: Remco Evenepoel gaat deze belangrijke beslissing nemen

Analisten zijn het roerend eens: Remco Evenepoel gaat deze belangrijke beslissing nemen

13:00
Hoe bepalen Van der Poel en Van Aert hun kalender? Vervecken helder over hun vraagprijs

Hoe bepalen Van der Poel en Van Aert hun kalender? Vervecken helder over hun vraagprijs

02/12
Ontroering en emoties: Wout van Aert zorgt op onvergetelijke dag zelfs voor traantje van geluk

Ontroering en emoties: Wout van Aert zorgt op onvergetelijke dag zelfs voor traantje van geluk

09:30
Vaak voorkomende fouten die wielertoeristen in de winter absoluut moeten vermijden

Vaak voorkomende fouten die wielertoeristen in de winter absoluut moeten vermijden

12:15
Alle hoop de kop ingedrukt? Bondscoach De Clercq vreest voor Van Aert

Alle hoop de kop ingedrukt? Bondscoach De Clercq vreest voor Van Aert

21:30
Victor Campenaerts scherp voor beschuldigingen van arrogantie richting Visma: "Je legt je ballen op tafel"

Victor Campenaerts scherp voor beschuldigingen van arrogantie richting Visma: "Je legt je ballen op tafel"

10:00
"Bezorgde hem veel hartzeer": trainer onthult grote motivatie bij Wout van Aert

"Bezorgde hem veel hartzeer": trainer onthult grote motivatie bij Wout van Aert

02/12
Stevig aan de bak: Philipsen doet boekje open over trainingen met Van der Poel

Stevig aan de bak: Philipsen doet boekje open over trainingen met Van der Poel

19:00
"Dat kan hij niet maken": Wellens duidelijk over afwezigheid Van Aert op WK veldrijden

"Dat kan hij niet maken": Wellens duidelijk over afwezigheid Van Aert op WK veldrijden

18:30
"Denken er niet eens over na": voorstel Pogacar in het verkeerde keelgat geschoten

"Denken er niet eens over na": voorstel Pogacar in het verkeerde keelgat geschoten

20:30
Kan Van Aert in het veld Van der Poel kloppen? Herygers geeft zijn ongezouten mening

Kan Van Aert in het veld Van der Poel kloppen? Herygers geeft zijn ongezouten mening

01/12
"Dan is het om zeep": Evenepoel onthult waarom opgave in de Tour onvermijdelijk was

"Dan is het om zeep": Evenepoel onthult waarom opgave in de Tour onvermijdelijk was

18:00
Uijtdebroeks over vertrek bij Visma-Lease a Bike: "Dat was het kantelpunt"

Uijtdebroeks over vertrek bij Visma-Lease a Bike: "Dat was het kantelpunt"

17:00
Giro-baas probeert Vingegaard te overtuigen met opvallende uitspraak over... Pogacar

Giro-baas probeert Vingegaard te overtuigen met opvallende uitspraak over... Pogacar

16:30
Leuk vooruitzicht voor zijn fans: 'Dit staat op het wegprogramma van Wout van Aert'

Leuk vooruitzicht voor zijn fans: 'Dit staat op het wegprogramma van Wout van Aert'

02/12
Dit denken ze bij Visma Lease a Bike over het parcours van de Giro 2026: "Iedereen voelt dat"

Dit denken ze bij Visma Lease a Bike over het parcours van de Giro 2026: "Iedereen voelt dat"

02/12
Na Nys haakt ook Aerts af voor Wereldbeker, bondscoach kiest twee verrassende vervangers

Na Nys haakt ook Aerts af voor Wereldbeker, bondscoach kiest twee verrassende vervangers

02/12
Geen Pedersen en Van der Poel in In Flanders Fields? Tim Merlier spreekt klare taal

Geen Pedersen en Van der Poel in In Flanders Fields? Tim Merlier spreekt klare taal

02/12
Twee andere Belgen dan Evenepoel voor de Giro: "Maar misschien heeft hij zelf geen zin"

Twee andere Belgen dan Evenepoel voor de Giro: "Maar misschien heeft hij zelf geen zin"

02/12
Evenepoel ziet groot verschil bij Red Bull-BORA-hansgrohe: "Drie, vier maanden geleden al geregeld"

Evenepoel ziet groot verschil bij Red Bull-BORA-hansgrohe: "Drie, vier maanden geleden al geregeld"

02/12
Legt iedereen zich neer bij Pogacar en Van der Poel? Tom Boonen zegt wat er moet gebeuren

Legt iedereen zich neer bij Pogacar en Van der Poel? Tom Boonen zegt wat er moet gebeuren

02/12
Bart Wellens geeft duidelijke opdracht aan Thibau Nys als Mathieu van der Poel zal crossen

Bart Wellens geeft duidelijke opdracht aan Thibau Nys als Mathieu van der Poel zal crossen

02/12
"Hij maakte er een show van": Remco Evenepoel houdt zich niet in over Tadej Pogacar

"Hij maakte er een show van": Remco Evenepoel houdt zich niet in over Tadej Pogacar

02/12
"Een Belg in het roze op dag twee": analist schuift onverwachte naam naar voor in Giro

"Een Belg in het roze op dag twee": analist schuift onverwachte naam naar voor in Giro

02/12
Shortlist bekend: deze wielrenners maken nog kans om Sportman van het Jaar te worden

Shortlist bekend: deze wielrenners maken nog kans om Sportman van het Jaar te worden

02/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Thibau Nys Bart Wellens Tadej Pogacar Tim Merlier Toon Aerts Cian Uijtdebroeks Tom Boonen Angelo De Clercq Adrie Van Der Poel Matteo Jorgenson Thijs Zonneveld Thibau Nys Johan Bruyneel Mads Pedersen Mathieu Heijboer Patrick Lefevere Grischa Niermann

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved